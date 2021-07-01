中選會稱不在籍投票缺法源 朱立倫：副主委曾說不需要

828公投在即，前國民黨主席朱立倫提出不在籍投票、電子投票等倡議，被中選會副主委陳朝建以「於法無據」帶過，他今天回應，陳朝建過去明明主張可透過戶政系統推動且不需法源，如此回應讓他「很訝異」。

朱立倫今天至新北市汽車貨運商業同業公會捐贈防疫物資，會後受訪表示，民進黨團、中選會不支持不在籍投票讓人訝異，全世界有115個國家可不在籍投票，不論是美國或周邊的日韓都能推動，「難道台灣民主比較差嗎？」

針對中選會「缺乏法源」的說法，朱立倫回擊，陳朝建過去長期主張「不需要法源」，可直接透過戶政系統上網安排，就能完成不在籍投票，為何一定要讓大家舟車勞頓、在疫期犧牲安全？不論公投是否延後，一定要能夠不在籍投票。

針對防疫解封議題，朱立倫建議在7月12日全面解封前，可由各地方根據實際情況推動「微解封」，像台北市推夜市重開放、各地擬推餐廳可內用，也舉林口地區館長的健身房為例，只要能確保安全，可經指揮中心與地方政府協調後開放。

今天也是中共建黨百年，針對國民黨不發賀電，朱立倫表示，國民黨對中共應該要有「正式的談話」，希望兩岸能尊重、友善、包容，不只是要求同存異，而是「尊異」，製造矛盾、衝突都是不必要。