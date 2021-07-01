影／聲援朱學恒！羅智強送16字中堂到行政院

台北市議員羅智強上午到行政院門口，將「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」16個字的中堂送給民進黨政府，聲援朱學恒，他表示真的不知道這16個字有威脅暴力恐嚇的成分在裡面，而周玉冠恐嚇說要炸掉民進黨中央，請問政府辦還是不辦。

羅智強說，台灣民主竟然淪落到興文字獄的時代，蔡英文曾經誇口說是謙卑的政府，對她不高興可以大聲，聽不到可以拍桌，但現在送個字就被查，質問民進黨政府是把「民主進步」這四個字當笑話嗎。

羅智強還說，而且朱學恒送的這16個字沒有任何暴力威脅，而周玉蔻在廣播中說要炸民進黨中央，就是一種暴力的恐嚇，現在要來看看，跟民進黨關係好的周玉蔻，政府會怎麼對待她。

羅智強認為，「今天封朱學恒的口，明天割台灣人的喉」，政府就是要利用纏訟的過程讓民眾怕、讓民眾累、讓民眾不敢發聲，今天朱學恒被拿來殺雞儆猴，羅智強表示，如果今天不站出來聲援朱學恒，下一次被封口割喉的就會是全台灣人民。