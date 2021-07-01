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時力：公投應延期 必要時召開臨時會修法

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量黨主席陳椒華今舉行記者會。圖／翻攝自陳椒華直播
時代力量黨主席陳椒華今舉行記者會。圖／翻攝自陳椒華直播

國內疫情仍然嚴峻，中選會明將開會討論8月28日的公投是否延期。時代力量黨主席陳椒華今舉行記者會呼籲，在防疫優先以及確保公投議題能被充分討論的前提下，中選會應延後辦理公投，若受限法規無法延期，必要時立法院應召開臨時會進行修法。

陳椒華指出，全國仍處於三級警戒，政府、民間單位及國人皆將心力投入防疫，在疫情嚴峻情況下，許多公共議題討論跟宣傳也受到阻礙，中選會應考量疫情，延後辦理公投，唯有疫情受到穩定控制，國人與相關選務人員才能在自由、安心狀況下參與公投，「這樣的公投結果才可以受公評」，

陳椒華表示，公投目的是讓公共議題充分被討論，民意得以展現，決定重大政策走向，並使政府更認真傾聽民意，但目前民眾焦點都在疫情，應該等到全國降為二級警戒，且國人充分了解公投議題後，再擇期進行。假使中選會決議不延期，則應設定完整配套及防疫措施，確保公投議題被充分宣傳及討論，疫情也不會因公投有傳播風險

時代力量秘書長白卿芬說，現行公投法將公投日時間定死，無法因應重大事件而調整，這個僵化的狀況，正是2019年民進黨再修公投法的結果，若中選會明天討論後，仍認為依現行法規無法延期，立法院應該立即召開臨時會進行修法，尤其是當年主導修公投法的執政黨，更應勇於召開臨時會，讓中選會可因疫情依法做出延期投票的規定。

公投 疫情 中選會

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