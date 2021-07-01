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影／心疼恩主公醫院遭遇 江啟臣：我只看到同黨一命
國民黨主席江啟臣今日前往新北三峽恩主公醫院捐贈防疫物資，先前因高雄市長陳其邁指責恩主公醫院沒做好疫調，導致高雄發生群聚感染，他也對此事表達遺憾。他說，「民進黨口中的同島一命，在人看來只是同黨一命。」
對於先前新北市長侯友宜、恩主公醫院雙雙被被陳其邁點名，江啟臣表示相當遺憾，他說，侯向來秉持為民服務態度在扛防疫任務，疫情對新北衝擊大，新北醫療量能卻是最低，但有看過侯怪給別人嗎？
江啟臣認為，侯友宜的態度才是同島一命，以之前疫苗分配看，看看新北一開始被分配到的量，看起來不像是重災區，但其實是，不管中央、地方，民進黨同島一命真的讓人覺得是同黨一命。
江啟臣這次響應國民黨防疫我+1行動，捐出4320個口罩與400件隔離衣，議員洪佳君也加碼口罩、隔離衣各3箱。恩主公副院長李俊慶表示，醫護同仁雖然辛苦，但有大家支持希望能持續走下去，會秉持理念，守護大家健康、安全。
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