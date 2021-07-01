嗆柯文哲搖尾巴說 周玉蔻：他一天到晚買通人

台北巿長柯文哲昨下午防疫記者會中說，「狗搖尾巴，後來尾巴搖狗，再後來即使尾巴剁下來掉地上，自己都會搖？」認為政府收買名嘴帶風向，結果名嘴膨脹到影響決策，想切割都無法控制。媒體人周玉蔻今天在廣播直接回嗆，指柯文哲暗示她被買通，其實是柯文哲自己一天到晚買通人，她最大特色就是不會被買通。

對於周玉蔻的再度開砲，北市府發言人陳智菡表示，針對周玉蔻女士的批評，她過去幾次發言及貼文，已證明是謠言及假新聞製造者，北市府不再多作回應。

周玉蔻今天指柯文哲暗示她被買通，周嗆，是柯文哲自己一天到晚買通人，她最大特色就是不會被買通，甚至幫柯文哲捧上市長，有拿到一毛錢？絕對不會被買通，並指柯文哲市府執行力差、領導力差，之所以防疫亂七八糟，就是只會罵人。