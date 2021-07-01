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影／民進黨為公投編5700萬 江啟臣：根本「課金戰士」
民進黨昨日通過1項5700萬特別預算案，當中包含公投宣傳、人事等費用，國民黨主席江啟臣今談到此事，稱民進黨根本是「課金戰士」，腦袋只想著政權，如果真的關心民意，就知道民眾對4大公投傾向，還不入把錢省來買疫苗，搞不好對挽回民意還有救。
江啟臣說，民進黨真的是課金戰士，拿錢來跟民意對決，他相信民意不會被民進黨的經費、文宣打垮。
得知民進黨編列5700萬要替公投宣傳，江啟臣認為，這再次證明民進黨腦袋只想著政權非民意，如果看看民眾對這4大公投（重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁）的傾向跟選擇，就應該清楚人民意志在哪。
江啟臣表示，如果民進黨有看清楚民意，其實把5700萬省下來拿去買疫苗，舅舅台灣人，可能還可彌補一些民怨。
據瞭解，「課金」來自日文，網路流行語，是指遊戲中使用現金購買遊戲追加資源（比如道具、角色）的消費行為；「課金玩家」、是願意在遊戲中消費的一群人，「課金戰士」有鄙視之意，等同於花錢買體驗。
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