聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情中民進黨若硬辦公投 潘忠政：將招民怨及政治鐘擺效應
中選會明天將討論8月28日四大公投是否因疫情延後投票，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今天與其他三名領銜人發表共同聲明，要求中選會本周做出決定。潘忠政受訪表示，若大環境不安全還硬要舉辦公投，可能導致投票率降低，即使民進黨贏了公投這一仗，也會招致民怨並產生政治鐘擺效應。
針對公投是否應該延期，潘忠政表示，「可能真的就是看民進黨態度」，如果他們想要惡搞，讓大家擔心疫情風險，民眾出門投票意願一定會降低，公投通過比率也會降低，「當然對他們有利」；但如果大環境明明不安全，民進黨還硬是要舉辦公投，將會產生政治誠信問題，並招致民怨，此次公投就算民進黨贏了，未來也會產生鐘擺效應，不但顯示自己沒有民主素養，也會影響民眾的信任感。
潘忠政也說，如果疫情真的無法讓民眾安心出門透票，將導致投票率降低，中選會應該考慮延期的可能性，如果疫情有趨緩可能性，政府就應該全面做好防疫工作，讓民眾沒有顧慮出門投票。
公投若延期戰線將會拉長，可能產生更多變數，潘忠政說不擔心，因為公民社會面對變局本來就應該要有耐心，政府也應該讓民眾在自由、能夠完整表達意志的環境下，沒有顧慮地對政策投下公投票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言