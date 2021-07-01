疫情中民進黨若硬辦公投 潘忠政：將招民怨及政治鐘擺效應

中選會明天將討論8月28日四大公投是否因疫情延後投票，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今天與其他三名領銜人發表共同聲明，要求中選會本周做出決定。潘忠政受訪表示，若大環境不安全還硬要舉辦公投，可能導致投票率降低，即使民進黨贏了公投這一仗，也會招致民怨並產生政治鐘擺效應。

針對公投是否應該延期，潘忠政表示，「可能真的就是看民進黨態度」，如果他們想要惡搞，讓大家擔心疫情風險，民眾出門投票意願一定會降低，公投通過比率也會降低，「當然對他們有利」；但如果大環境明明不安全，民進黨還硬是要舉辦公投，將會產生政治誠信問題，並招致民怨，此次公投就算民進黨贏了，未來也會產生鐘擺效應，不但顯示自己沒有民主素養，也會影響民眾的信任感。

潘忠政也說，如果疫情真的無法讓民眾安心出門透票，將導致投票率降低，中選會應該考慮延期的可能性，如果疫情有趨緩可能性，政府就應該全面做好防疫工作，讓民眾沒有顧慮出門投票。

公投若延期戰線將會拉長，可能產生更多變數，潘忠政說不擔心，因為公民社會面對變局本來就應該要有耐心，政府也應該讓民眾在自由、能夠完整表達意志的環境下，沒有顧慮地對政策投下公投票。