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台灣基進酸柯「微智商0.157」 民眾黨嗆：無執政經驗的側翼

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨發言人蔡峻維則嗆台灣基進，作為毫無執政經驗的側翼政黨，用假消息帶風向已經不是第一樁。圖／蔡峻維提供
民眾黨發言人蔡峻維則嗆台灣基進，作為毫無執政經驗的側翼政黨，用假消息帶風向已經不是第一樁。圖／蔡峻維提供

台灣基進高雄黨部組織部主任周則宇發文表示，台北市在疫情尚未控制下來時喊出夜市「微解封」，只會造成更大的防疫破口，並大酸柯文哲是「微智商0.157」。民眾黨發言人蔡峻維則反嗆，「台灣基進作為毫無執政經驗的側翼政黨，用假消息帶風向已經不是第一樁」，中央疫情指揮中心6月發布的全國暫停營業的11大場所中，並不包含夜市。

蔡峻維指出，根據6月份中央疫情指揮中心所發布的「夜市、傳統市場安心採買守則」，全國暫停營業的11大場所並不包含夜市，在6月28日前，全台灣各地已有部分夜市（例：高雄瑞豐夜市）恢復營業。北市在29日宣布夜市攤商「有條件復業」，當中夜市自治會及業者必須向台北市衛生局、市場處報備相關的防疫措施，進行人流管控、全面外帶、禁止內用，且以「不用脫下口罩就能完成交易」的攤商為主。

蔡峻維表示，病毒不會從台灣的土地自己長出來，有錢賺的攤販也不會自己選擇休市，這一切都是因為中央錯誤政策導致病毒入侵所致。台灣基進作為毫無執政經驗的側翼政黨，用假消息帶風向已經不是第一樁，指揮中心應該對這樣惡意製造國內分化、搗亂防疫與經濟活動的防疫豬隊友開罰，才能遏止歪風。

蔡峻維說，在餓死與病死之間，盡力去得平衡才是「苦民所苦」的父母官該做的，一個沒有執政經驗的側翼政黨，「應該多問多學，不要只會出一張嘴」，對台灣基進來說，讓人民早點過上正常日子並不重要，「他們要的只是窮盡一切力量打擊綠營政敵，這就是他們存在的意義。」

夜市 台灣基進 疫情

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