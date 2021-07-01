「大綠蛆」引爆周玉蔻、館長戰火！ 網路好感度「他」領先

image source：陳之漢臉書、周玉蔻臉書

文/朱涵瑜

名嘴周玉蔻和館長陳之漢兩人最近互相槓上，而且雙方火力、酸度不相上下，這場起因於高嘉瑜關說喬疫苗事件而點燃的戰火，演變成「名嘴VS.網紅」互嗆擂台，從直播平台吵到廣播節目，紛紛都為兩個人帶來不少網路聲量，尤其是周玉蔻，討論度相當高，不過在網路好感度上，館長陳之漢近一週時間則是領先周玉蔻。

館長陳之漢轟「超級大綠蛆」 助攻周玉蔻網路聲量衝一波

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/23~2021/06/30）統計調查，針對日前高嘉瑜駁斥「沒有關說喬疫苗」的說法，周玉蔻批評「謊話連連，有就辭立委」，同時還有網友在臉書底下留言「館長好安靜」，周玉蔻則是回應「不必期待」。

不滿自己被點名的館長陳之漢，6月23號晚間開直播，一開頭就說「這位女士，我2018年就跟她戰過，但當時她沒什麼流量，因為她是超級大綠蛆，超級大綠共，綠到爆炸，主持節目聲量不紅，就歸到黨意裡面，而且她是真民進黨打手」，措辭相當辛辣，該直播觀看數超過7萬多人次，不過，當天館長的網路聲量並沒有一次拉抬起來，反而是接下來連續兩天網路上持續發酵，助攻周玉蔻在6月25日的網路聲量衝到一波高峰，共有6,597筆。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析時間:2021/06/23~2021/06/30)

周玉蔻嗆炸民進黨部聲量創高峰！ 館長酸回「妳一定要炸喔」

網路聲量被「大綠蛆」一詞拱高的周玉蔻， 6月29號她在節目上直播嗆聲民進黨和蔡總統，「你再跟這個傢伙再來往，告訴你，你這個黨就不要在台灣混下去」，甚至還撂話「民進黨再跟館長勾勾纏，就要去炸中央黨部」，而這些說法等同是讓館長有空間可發揮，反虧周玉蔻「阿姊，妳一定要炸喔」，把陳之漢的網路聲量推高到2,800筆，為近一週最高峰，而周玉蔻網路討論度30日再被拉高，截至下午5點半，已經有破萬筆討論數。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路好感度(分析時間:2021/06/23~2021/06/30)

周玉蔻爆氣聲量高 好感度卻輸館長陳之漢近一週

從網路聲量來看，周玉蔻的討論度高，甚至贏了粉專數高達149萬位追蹤者的館長陳之漢，但從《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/06/23~2021/06/30）網路好感度調查來看，兩人比數則是相反，「大綠蛆」事件延燒好幾天，6月25號周玉蔻聲量是增加了，但好感度上則是由館長陳之漢奪下，到了6月29日兩人同一天先後開直播隔空對嗆，網路好感度評比稍微拉近，隔天30日周玉蔻開始呈現微幅領先。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年06月23日至2021年06月30日。



