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黃士修籲公投不在籍投票：陳朝建主張的移轉投票最簡便

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
重啟核四領銜人黃士修。本報資料照片
重啟核四領銜人黃士修。本報資料照片

四大公投領銜人上午8時在個人臉書發表「共同聲明」，要求中選會無論延不延期，都要在本周做出決定。其中重啟核四領銜人黃士修建議無論是否延期，在疫情期間都應採不在籍投票方式確保民主參與，「移轉投票」最簡單，不用修法，事先造冊領票即可，且此法獲得中選會副主委陳朝建推崇。

黃士修表示，若如期舉行，中選會內部想必十分清楚，依照各國經驗，若不採行不在籍投票方式，將會大幅降低投票率，形成「多數但不通過」的民主弔詭，貽笑國際。疫情之下若僅限傳統投票方式，大規模返鄉人潮也可能造成防疫破口。

因此黃士修主張，無論要不要延期，他都強烈建議效法韓國2020年在疫情期間選舉經驗，採取不在籍投票方式確保民主參與，投票率創下20年以來最高紀錄，這才是民主國家的超前部署。

黃士修指出，不在籍投票有很多種形式，包括郵寄投票、提前投票、代理投票等等。「移轉投票」是最簡單的一種，先上網登記更改投票所，事先造冊領票即可。陳朝建主張移轉投票先行，意即選民可以向選務機關申請在其工作或就學地所屬之選舉區投票，例如選務人員可以在其工作地投票。

黃士修引用陳朝建過去所發表的文章「我國實施不在籍投票的影響因素與挑戰—不在籍投票的政策可行性分析（二）」指出，若不在籍投票以「移轉投票」為主，並無單獨立法之必要，「現在戶政系統可以立即處理。」

陳朝建在該文表示，「我們現在有完整的戶政電腦資訊系統，只要再加一些欄位去勾稽，就可以立即處理」、「不採通訊投票的話，適用對象自不包括海外台商或公民，又可以增加政治可行性。同時，移轉投票亦可藉由本人、親自、在投票日當日投票的方式，克服技術可行性的問題。」

再者，黃士修表示，根據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條，「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」法律層面從來不是問題，請中選會勿表面推託無法源依據，實則奉高層指令，利用疫情打壓投票率，封殺公投戕害民主。

投票率 疫情 黃士修

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