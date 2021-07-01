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孫大千：民間買疫苗遭卡 難道指揮中心變北京附隨組織

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千說，民進黨採購疫苗不力卻甩鍋卸責。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千說，民進黨採購疫苗不力卻甩鍋卸責。圖／取自孫大千臉書

美國白宮發言人莎奇29日答覆媒體詢問表示，台灣取得新冠疫苗管道被截斷，是美國向台灣提供疫苗的一項因素；民進黨表示，此說法證實的確有干擾存在。前立委孫大千在臉書表示，民進黨明明是自己採購疫苗不力，現在還要擴大解釋白宮的談話來甩鍋卸責。白宮所謂的「台灣取得新冠疫苗管道被截斷」，究竟是因為北京政府干預破壞，還是民進黨政府自己無能怠惰呢？

孫大千質疑，如果真的有外力干擾台灣取得疫苗，民進黨政府為什麼不敢把幕後黑手說出來，只敢用影射暗示，卻不敢公開譴責，什麼時候民進黨這麼害怕北京政府了。

孫大千表示，明明就是民進黨內某派系去年私人插手台灣的疫苗採購，導致東洋原本的採購計劃遭到衛福部全面翻盤，這和外力干擾又有什麼關係？

孫大千說，莫德納、輝瑞和Novavax都是美國知名藥廠，除了美國政府以外，又有哪一個外力有能力加以影響？如果台灣向美國進行軍事採購，北京政府都無法阻擋，那麼不過是買個疫苗又怎麼可能擋得住。

孫大千說，民進黨政府在疫苗採購的過程中，如果真的用盡洪荒之力，也沒有任何不可告人之處，為什麼不敢公開疫苗採購的過程，讓台灣人民一起評評理呢？

孫大千說，民進黨政府真的有像個先進國家一樣，以高價超額的方式全面採購疫苗嗎？陳時中去年不是還嫌如果疫苗太多會很難處理嗎？民進黨的政治人物不是還宣稱疫苗無用論嗎？

孫大千表示，當台灣的企業領袖和宗教團體表態願意捐贈疫苗的時候，出手杯葛刁難的不正是指揮中心嗎？難不成指揮中心也變成了北京政府的附隨組織嗎？

新冠疫苗 民進黨 孫大千

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