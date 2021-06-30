「簡訊實聯制」8億元丟水溝？他酸唐鳳變搞笑電影配角

「簡訊實聯制」爭議不斷，外界質疑無助疫調。國民黨台北市議員羅智強今天在臉書貼文，質疑政務委員唐鳳花8億元敲鑼打鼓的「簡訊實聯制」，到最後還是要靠手機的基地台定位來疫調，也就是說，這8億元完全就是丟到水溝裡，大家天天掃來掃去，都是掃心酸的。港星周星馳電影「國產零零漆」裡面的角色達文西，有一些看起來很厲害，實際上沒有用的發明，像是「要你命3000」，類似民進黨要依賴「基地台定位」的簡訊實聯制。

羅智強指出，錢白花是一回事，重點是拖延了疫調的速度，社會以為可以藉由簡訊實聯制，第一時間掌握確診者的接觸對象，結果衛福部後端完全沒有整合資訊的能力，難怪會讓群聚擴大。他也在政府待過，對政府來說，花錢搞標案、建置系統不難，但後端如何跨部會整合資訊，又有充分的法律授權，才是行政部門的考驗。

他也說，港星周星馳「國產零零漆」裡面的角色達文西，有一些看起來很厲害，實際上沒有用的發明，像是「要你命3000」，今天民進黨要依賴「基地台定位」的簡訊實聯制，不很類似嗎？

電影中的「要你命3000」被喻為超級武器霸王，集合西瓜刀、鐵鍊、硫酸、火藥、毒藥、手槍、手榴彈、殺蟲劑，每樣都能獨當一面，但全部綁在一起就變成無用廢物。

羅智強表示，這不是要怪唐鳳，唐鳳就是一位技術人才，但民進黨在行政上沒有辦法給唐鳳支援，又搶著做大內宣、美化成果，這才是整個民進黨政府「達文西化」的原因。