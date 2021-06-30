陳文茜：請掌權者放下拳頭 讓慈濟慈悲救世吧

慈濟日前表態洽購BNT疫苗捐給台灣，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，希望先讓鴻海、台積電進行，「前路走清楚，慈濟接著做會比較快」，對此資深媒體人陳文茜今則在臉書發聲，「請掌權者放下拳頭，讓慈濟，慈悲救世吧！」

陳文茜指出，蔡英文總統與慈濟證嚴法師視訊那天至昨日，慈濟基金會一直沒有收到政府的授權及採購BNT所需的免責條款聲明書。「他們為民請命，他們也為民著急。之後，無情的政治，給了答案」。

對於陳時中回應慈濟購買疫苗的談話，陳文茜說，「一段是拒絕，一段是歡迎：一句是慈悲，一詞是不必了。他不是文學家，他只是疫情中悲哀的平庸官員，為了附和決策者的意志，他打起了太極拳、他選擇放棄衆生。他並不冷血，但為了保官位，他重重加入了冷血集團。」

陳文茜也批評，陳時中不讓慈濟基金會加入採購的理由非常外行，所有了解疫苗採購的人，都知道全球疫苗短缺，唯一突破的方式是「加價及採購量大」，才能早點拿到疫苗，但從去年至今年二月，看到唯三個嫌疫苗多、把國際疫苗砍單的國家，剛好是台灣、印度和中國。

「請政府同意我們，讓我們幫這塊土地上的人，買疫苗」，陳文茜無奈地說，苦民所苦的是民間、企業家、慈善機構，但依照國際疫苗採購的規定，他們的大良善必須得到政府關愛的眼神，才能獲准「慈悲救人」。

陳文茜表示，「BNT的創辦人不見得認識台灣，但認得慈濟」，依她對慈濟的了解，向來都是準備妥當才行動，如果沒有把握短期內可以買到BNT，不會急著由執行長及律師等正式公開遞件，「結果現實中最可能最快可以買到疫苗的機構，被『盡力協調』（蔡英文）『歡迎』（陳時中）地拒絕了」。

陳文茜更怒轟掌權者，他們害怕慈濟若很快購買到BNT，會打亂了不可説的布局，並且重創他們的聲望，救人，救命，不是他們的優先考量，「在號稱民主的台灣，慈悲躲在權力的陰影𥚃，慈悲被監視，被推遲、被示意⋯⋯被叫停。但我衷心相信虛妄，不是慈悲的對手。無論明天或未來，時間會審判」。