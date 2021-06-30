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828公投是否延期受矚目 林錫耀：公投這一戰無可避免

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨秘書長林錫耀。聯合報系記者曾原信／攝影
民進黨秘書長林錫耀。聯合報系記者曾原信／攝影

國內新冠肺炎疫情嚴峻，中選會將於7月2日研議是否於8月28日如期舉辦公投，民進黨秘書長林錫耀今天在中執會指出，不管中選會最後怎麼決定，公投這一戰還是無可避免，請黨公職協助疫情、疫苗跟紓困的宣導。

目前有4項公投案將進入投票，包括反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁及重啟核四，根據公投法規定，將於8月28日舉行公民投票。

另據悉，因應未來公投等各重大議題的社會溝通，今天會中也通過及確認秘書處所提出的5800萬元特別預算，而這部分經費包括人事、媒體宣傳以及民調相關費用。

民進黨發言人周江杰會後表示，目前台灣正面臨新冠肺炎疫情升溫，三級警戒管制措施尚未解禁，此刻防疫為第一優先要務。至於公投案是否如期舉行，民進黨尊重中選會依公投法及職權行使所做的決議，相信中選會會根據中央流行疫情指揮中心對於疫情的發展與警戒措施、指引，做出妥適的決定。

公投 疫情 中選會 林錫耀

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