【即時短評】美國施小惠 助民進黨防禦美豬公投

TIFA開完了，結論就是開更多工作會議，沒有預定下次TIFA會議舉行時間，美國也沒跟台灣要東要西，這次會議的目的何在？恐怕與台灣即將舉行美豬公投脫不了干係，美國之所以願施小惠，意在相挺與美國配合度高的民進黨政府，能在支持度低迷時刻，順利守住美豬進口關卡。

台灣重啟TIFA、拿到數個工作小組會議，只能算贏得面子。唯一新增的工作小組是勞工小組，台美將合作在全球供應鏈中打擊濫用勞動力問題，這是拜登政府施政優先項目，劍指北京。

過去10次的TIFA會議，工作小組才是談判主體，TIFA會議是大頭們敲定談判成果的大拜拜；這次進香之外，台灣大小目標，包括疫苗代工、半導體供應鏈合作，以及簽署雙邊貿易協定（BTA），美國通通都說「知道了，再談」，行政院也不敢逕自宣稱已獲得這方面的談判成果。

那麼就得深究這次台灣贏得了什麼，應是美國行動支持民進黨政府抵抗國內政治壓力，開放美豬進口的決定；鄧振中說，豬肉問題解決了，美方充分了解台灣政策接軌國際的決心，才會達到會議正面效果。

貿易談判是取捨（Give and Take），TIFA則要談判，台灣勢必面臨市場開放，開放什麼、多少，皆是台美經貿進展的關鍵，以此標準檢視這次TIFA，確實很特別。

行政院說，美方過去要求台灣做這做那，這次TIFA和過去很不相同，跟過去最大不同在於雙方基於合作精神；試問，一場沒有明確取捨進退的貿易談判，美方還要半夜不睡覺跟台灣談？

民進黨政府面臨疫情蔓延，導致支持度下跌，美豬公投若如期舉行，恐怕連這項攸關台美信任的政策都會推翻，台美關係可是蔡英文總統最引以為傲的政績，美方也不願坐視長期配合默契的執政黨半路翻車。

若非如此，蔡總統去年8月宣布今年元旦開放美豬進口至今，為何USTR從未表態，而是在公投舉行前一個半月，花3周敲定TIFA復談。

與台灣經貿對話，由美國國務卿布林肯在國會透露，戴琪的USTR第一時間還否認；接著戴琪與鄧振中通話、台美復談TIFA一氣呵成；不過美方主談層級不高、沒有會後聯合記者會，也沒有下次TIFA開會時間，都可看出USTR預留觀察與未來談判空間。

USTR在新聞稿中提到，美台承諾強化接觸以應對尚未解決的貿易問題，如美豬牛製造商面臨市場准入障礙，就是在告訴台灣政府信守承諾，現身則是在對台灣民眾示好。

台灣與多數國家沒有邦交，要拓展經貿關係，美國是很好的敲門磚，而台美合作需要靠一個個協定洽簽的「堆積木」，最終邁向自由貿易協定（FTA）。值得肯定的是，台灣政府並未在TIFA會議上做出更多讓步；相對地，這場TIFA會議政治表演性質高，卻看不到積木怎麼堆，何時堆上去的方法與步驟。