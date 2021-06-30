我駐泗水辦事處第二例確診 領事服務7月6日起暫停一周

外交部今天表示，我國駐泗水辦事處1名人員因為身體不適主動就醫並進行PCR檢測，28日晚間接獲醫院通報確診新冠肺炎，目前為輕症，正居家隔離治療中，狀況穩定。這是辦事處繼去年12月首例人員確診後，第二個確診案例。

外交部表示，辦事處29日立刻依照防疫標準作業程序，進行辦公區域全面消毒作業，同時匡列曾與確診者密切接觸的人員，進一步採檢及隔離觀察，此外也持續採行「分區上班及分組居家辦公」措施，並再次提醒人員若身體不適，必須立即通報並進行必要處置。

外交部表示，駐泗水辦事處由於領務工作人員的調配安排，領事服務擬於7月6日起至7月12日暫停一周，民眾如需申辦緊急案件可撥打預約專線（預約電話：03199014600分機820或830），以便獲得相關資訊與協助。

外交部表示，持續提醒駐外各館處加強防疫作為，做好各項預防措施，並隨時與駐外各單位保持密切聯繫，掌握當地疫情發展，採取必要的防護措施，以確保駐外人員和眷屬的健康安全。