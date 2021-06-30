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藍綠首長都喊入境兩篩 綠委中執會也向蔡英文提議
Delta變異株來勢洶洶，高雄市長陳其邁、新北市長侯友宜和桃園市長鄭文燦均呼籲，任何國家入境者都需篩檢兩次。兼任民進黨主席的蔡英文總統今主持民進黨中執會視訊會議時，民進黨立委許智傑也提出入境者皆應兩篩，蔡英文則表示，請行政部門帶回去給中央流行疫情指揮中心研議。
據轉述，民進黨今日中執會中，除了確認4月中執會通過的黨員入黨辦法第6條等案，現場中執委也針對疫苗採購、防疫措施、疫苗施打順序等議題進行意見交換，包括疫苗施打的職業類別認定及第九類人員順位等問題。
民進黨立委許智傑則提出，目前中央只有針對七個高風險國家入境者，入境時做一次PCR、檢疫期滿前再做一次，應該要改為入境者全面兩篩，才能更加確保安全。
據悉，現場多數中執委未表示反對，蔡英文則裁示，請行政部門帶回去給中央流行疫情指揮中心研議。
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