藍綠首長都喊入境兩篩 綠委中執會也向蔡英文提議

七月一日是中共建黨屆滿一百周年，不但以中國的迅猛崛起作為它的桂冠，還可望在幾年之內超越美國成為全球第一大經濟體，步上巔峰；冠蓋滿京華，斯人獨憔悴？作為曾經在中國大地上建立民主共和國並且執政數十年的中國國民黨，卻顯得落寞異常，國民黨要如何面對這個形勢，它是否仍應堅持統一的立場與論述？

2021-06-30 18:22