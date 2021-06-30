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白宮稱台灣取得疫苗管道被截斷 民進黨：證明干擾存在

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
白宮發言人莎奇（Jen Psaki）。 路透社
白宮發言人莎奇（Jen Psaki）。 路透社

美國白宮發言人莎奇（Jen Psaki）29日答覆媒體詢問表示，台灣取得新冠疫苗管道被截斷，是美國向台灣提供疫苗的一項因素；她否認所謂「晶片換疫苗」的說法。民進黨今天表示，過去一段時間以來，民進黨政府不斷向民眾說明，台灣取得國際疫苗確實有受到外界不當的干擾。今天美國白宮發言人的說法，也證實的確有干擾存在。

民進黨表示，這也證明台灣政府並非沒有向外採購國際疫苗，台灣政府早就有向國際採購疫苗，但卻受到外力干擾台灣取得疫苗。這個所謂的外力截斷台灣取得疫苗的動機，相信一定不是善意，畢竟全球人類受到病毒影響，盡快透過疫苗確保人類的健康，這應該是最優先事項，但卻有外力試圖截斷台灣對外採購疫苗的取得，套句台灣人常說的話，「金夭壽」。

民進黨說，這也同時說明了，為什麼日本、美國會在很短的時間內，高效率地用大量的疫苗支援台灣的原因。而同時間卻看到中國外交部和國台辦，卻對此發表批評，顯然這個所謂「外界的不當干擾」，確有此事。

民進黨發言人周江杰表示，呼籲在野黨，切莫忽略台灣在國際上遇到的諸多挑戰，台灣應該團結一致，爭取疫苗維護國人健康。對於中國干擾台灣取得疫苗的言行，希望朝野可以團結對外，如此才是全民之福。

新冠疫苗 民進黨 白宮

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