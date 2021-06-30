朱學恒送花籃至疾管署遭提告 陳時中：自有法律裁決

宅神朱學恒日前送上花籃到衛生福利部疾病管制署，在花籃寫下「 爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，結果遭民眾投訴控告。對此指揮中心指揮官陳時中表示，這是法治國家，大家依法進行，就會有法律裁決。

朱學恒今日臉書秀出中山分局通知書，表示「各！位！觀！眾！當局果然開始追究責任啦！在往土城的路上顯然我已經彎道超車各位競爭者拉！」甚至表示「暨獲得行政院長與總統認證之後，本人再度成為一個用嘴就可以妨礙公務的男人」該消息傳出也引起網友討論。

對於台北地檢署及北市中山分局接獲民眾告發，並通知朱學恒於7月解封後到案作筆錄。陳時中僅一句話回應，表示台灣是法治國家，大家依法自然就會有法律裁決。另外名嘴周玉蔻也在砲轟綠營迷信聲量，還直指「疫情指揮中心幹的好事，難道我不知道嗎？」陳時中在記者會上被問及是什麼好事，只說「你可能要問她。」