公投延期缺法源依據 立委將提修法

Delta病毒進入我國社區，原定8月28日舉行的公投是否延期，引發諸多討論，其中一項便是缺少法源依據。民眾黨立委張其祿今表示，若如期舉辦公投，對防疫是一大隱憂，中選會應就整體防疫進行最適考量，確保民主權利行使在安全無虞的環境下進行，他也會在下會期提出修法，將有關選舉延期的規定納入公民投票法。

張其祿指出，今年5月13日立法院內政委員會上，他已針對延緩公投可能向中選會進行質詢，中選會主委李進勇當時回覆，就憲法層面而言，投票日若遇不可抗力事件，除了可以依據總統發布緊急命令方式，法律上也能依公職人員選舉罷免法第六十六條進行延期，且有相關執行子法可準用於公投程序。

張其祿表示，在疫情難以掌握狀況下，準用相關法規盡速公告延期，屬緊急舉措，但應有明確之法規依據，為避免造成各地方選務機關在解釋上未能有所依循，造成民眾行使直接民權充滿不確定性，將於下會期提出修法版本，明確將公投日前或投開票當日，發生或可預見將發生天災或其他不可抗力情事致不能投票或開票情形，進行規範。

張其祿呼籲，目前正是全國防疫關鍵時刻，政府機關在公眾活動舉行上，仍應慎重考量國人建立病毒群體保護力情況，勿使公眾活動在欠缺防疫保護措施下成為防疫漏洞，才是全體國人之福。