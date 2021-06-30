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藍被批打特權疫苗 江啟臣：量夠國人就不用擔心被獵巫

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供

近日藍營傳出部分人士打特權疫苗，遭綠營圍剿。國民黨主席江啟臣表示，民進黨政府的疫苗取得數量仍遠低於國人需求，為了轉移此焦點，將施打順序的爭議來作為政治攻擊的手段；如果執政者真的落實超前部署，購買足夠的國際認證疫苗，國人都不需要擔心因為施打疫苗而被獵巫。

江啟臣表示，目前民進黨政府的疫苗取得數量仍遠低於國人需求，由殘劑開放施打亂象頻傳，就可見民眾的需求。但本應該取得足夠疫苗的民進黨政府，為了轉移疫苗不足的焦點，將施打順序的爭議來作為政治攻擊的手段，倒因為果，令人失望。

江啟臣表示，面對這樣惡質的政治操作，我要呼籲黨內先進，謹慎小心，不應該輕易給民進黨有攻擊的藉口。事實上，如果執政者真的落實超前部署，購買足夠的國際認證疫苗，不分黨派立場的國人，都不需要擔心因為施打疫苗而被獵巫。

疫苗 民進黨 江啟臣

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