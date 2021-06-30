屏東新增確診案白牌車司機共餐友人 居隔期間症狀確診
屏東縣枋山鄉發生Delta變異株群聚，今天新增案14905，群聚累計15人確診，有12例基因定序為Delta變異株，今天新增確診是原來枋山群聚匡列對象，是52歲女性，是白牌車司機的共餐友人，當時列為居家隔離，一採陰性，昨天因為有症狀出現，採檢後確診，因為都在居家隔離，沒有足跡。
屏東縣衛生局長施丞貴說，新增確診個案是案14905，是52歲女性，是白牌車司機14298的共餐友人，當時匡列居家隔離，一採陰性，昨因有症狀出現，所以確診。6月30日確診，都在居家隔離。
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