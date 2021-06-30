台中莫德納6.23萬劑來了！明起1到6類打 第7類要等等

7月1日起新冠肺炎疫苗擴大接種。台中市長盧秀燕今天下午3時在台中市防疫記者會宣布，台中連五天「加零」，依中央分配原則，今晚配發地方美國莫德納疫來6.23萬劑，明天7月1日起開放1到6類施打，包括75歲以上未施打約8萬人、孕婦約1.5萬人、第五類長照人員約5千人，總數約10萬人，因這一波疫苗不夠，不開放給第七類人員施打。

盧秀燕說明，美國莫德納疫預計今晚來6.23萬劑，7月8日再來4萬多劑，最先給婦產科診所，明天起婦產科診所收到疫苗後就可開打，再來是給醫療院所，75歲以上長輩安排7月3日、4日給到快打站打。 台中市公布莫德納疫苗接種對象。圖／台中市政府提供 今天台中市南屯區惠文國小長者接種AZ疫苗接種情況。記者趙容萱／攝影

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