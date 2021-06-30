江啟臣嗆蔡英文：擋不住變種病毒 卻擋住民間進口疫苗

國民黨主席江啟臣今在中常會表示，國際媒體已以後疫苗時期的標準來看待各國的疫情發展，但民進黨都還是停留在舊思維，沒跟上國際防疫趨勢，擋不住變種病毒，卻擋住了疫苗的進口。總統選擇性的首肯，讓民間善意竟然需要與執政者政治角力才能執行，才是讓疫情陷入困境的最大禍首。

江啟臣說，隨著疫苗問世，多數國家已經由防堵疫情，轉化為提高疫苗施打率，朝國境開放作為努力方向。但是我國的政府，不論防疫或是疫苗政策，甚至是後疫情布局，都還是停留在舊思維，沒有換上新的腦袋，國際評比自然一落千丈，更影響我國在疫情後的布局規劃，令人失望。

江啟臣說，不只防疫思維，防疫的作為也沒有跟上病毒變種的速度。傳播力、致病率更高的Delta變種病毒，已經造成國際新一波疫情蔓延。民進黨政府卻遲遲到國內已經出現傳播鏈後，才調整國境管制作為，腳步倉促混亂，過度樂觀的態度令人擔憂。

江啟臣說，現有的管制仍有精進空間，他再次呼籲疫情指揮中心，全面實施入境前後兩次篩檢、檢討社交距離規範，以及密切接觸的疫調定義、並且應該做好南台灣醫療分流及傳染病防治醫療網，做好萬全的準備，才能迎戰變種病毒。

江啟臣說，沒跟上國際防疫趨勢、擋不住變種病毒，卻擋住了疫苗的進口，不但自購疫苗到貨率遲遲未提升，多數仰賴友邦的支援。其他先進大國都已積極佈局下一階段的疫苗需求，民進黨政府卻連民間捐贈、採購的善意，都還在推三阻四；甚至否決在野黨加碼採購疫苗的提案，專斷獨行。

江啟臣強調，中央政府的落後部署，更加證明國民黨縣市長對於疫情的研判與防疫措施的部署超前中央。從去年開始，新北市侯友宜市長優先呼籲全民戴口罩、入境普篩；台中市長盧秀燕率先停止餐廳內用、開放鄰長施打疫苗；彰化縣長王惠美率先關閉夜市；金門縣楊鎮浯縣長發起、澎湖縣賴峰偉縣長、連江縣劉增應縣長共同響應加強離島入境篩檢。

江啟臣說，國民黨共同呼籲夏季電價緩漲，孕婦優先施打疫苗，等等政策都成為民進黨執政縣市仿效，或是中央跟進的政策。甚至，南投縣林明溱縣長、雲林縣張麗善縣長、台東縣饒慶鈴縣長、以及新竹縣楊文科縣長甚至不懼民進黨的打壓以及阻撓，透過各種管道爭取疫苗進口，都令人感佩。