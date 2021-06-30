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影／美日贈疫苗 鄭運鵬：白宮認證陸卡台取得疫苗

聯合報 / 記者張鳳儀／台北即時報導
民進黨籍立委鄭運鵬今（30）日在線上記者會表示，白宮發言人證實了中國杯葛台灣取得國際疫苗。圖／截自民進黨立法院黨團臉書
民進黨籍立委鄭運鵬今（30）日在線上記者會表示，白宮發言人證實了中國杯葛台灣取得國際疫苗。圖／截自民進黨立法院黨團臉書

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，美國有留意到，台灣取得疫苗的途徑被截斷，對此，民進黨籍立委鄭運鵬今（30）日在線上記者會表示，白宮發言人證實了中國杯葛台灣取得國際疫苗，所以這也可以解釋說，為什麼美國跟日本在很短的時間內，很有效率的、以非常大量的疫苗來支援台灣，這其中也在阻止中國對台灣的以疫謀統，也阻止台灣裡面、在野黨所造成的疫苗危機。

鄭運鵬說，國民黨主席江啟臣用政治攻防的角度，看待疫情的發展跟疫苗的取得，造成台灣很大的障礙，他強調，台灣能夠在短時間內，取得近400萬劑的國際支援疫苗，絕對是蔡英文總統和施政團隊危機處理能力的展現，因為要取得國際上面友邦的協助，是非常不容易的。他呼籲所有的在野黨，要認清楚台灣在疫苗取得的困難，和國人站在一起，拒絕中國的壓迫，協助台灣度過嚴峻的疫情。

疫苗 疫情 鄭運鵬

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