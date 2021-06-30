影／美日贈疫苗 鄭運鵬：白宮認證陸卡台取得疫苗

睽違近5年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，今天召開視訊會談。蔡英文總統昨表示，TIFA對未來台美經貿關係深化，有高度重要性，台美雙方都認為現在是TIFA向前邁進的時刻。黨政人士表示，台美都有默契，8月前要讓TIFA復談，除了涉及經貿層次，美方也很清楚台灣內部當前的「政治情勢」，重啟TIFA不但具有重要的政治意義。

2021-06-30 14:32