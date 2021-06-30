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除了立陶宛的愛心 台灣人還幫宏都拉斯建3所中學

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台糖協助宏都拉斯偏鄉興建的第二所中學「Las Delicias」中學，6月25日在當地啟用。圖／台糖提供
台糖協助宏都拉斯偏鄉興建的第二所中學「Las Delicias」中學，6月25日在當地啟用。圖／台糖提供

台糖從106年起販售宏都拉斯小農咖啡，不僅直接從產地採購、避免中間商剝削，並與國際非營利組織IMPCT合作，在當地偏鄉興建中學，6月25日第二所學校「Las Delicias」中學正式啟用。

台糖表示，宏都拉斯因地形崎嶇，資源有限，偏鄉地區的孩童如要接受中學教育，平均要耗費4小時才能抵達鄰近的學校，且多數家庭也因經濟能力有限，學童不得不中斷學習。

為協助宏國提升偏鄉地區的教育程度，台糖與IMPCT合作，以公平咖啡貿易協助當地興建中學，107年8月啟用的「Las Delicias」中學是當地社區的第1所中學，主要提供銜接小學畢業至大學入學前的5年課程，並透過「社區領導青年發展計畫」的學程，引導學生學以致用，協助改善及解決社區的種種問題，以提升當地的生活水平。

當地時間6月25日上午10時，第二所學校「Las Delicias」中學正式啟用。台糖說，從來沒有賣過這麼有多重愛心的商品，每一杯咖啡就是友邦宏國每一位高地小農與每一位偏鄉學子的希望與未來。

近期還有第3所學校即將啟用，台糖表示，這3所學校每間學生人數大約是20至30人，年齡介於12至18歲，個個都是翻轉當地社區的希望。

台糖表示，宏都拉斯高地小農咖啡本身細緻醇厚，是一杯有故事、有味道，也帶有公益色彩的咖啡，近年來隨著台糖胖卡全台走透透，不僅滿足行家的味蕾，更獲得眾多有愛心的消費者的支持。台糖期望透過咖啡與友邦搭起橋樑，將台灣人的善舉及正面影響力傳遞至宏都拉斯。

台糖協助宏都拉斯偏鄉興建的第二所中學「Las Delicias」中學，6月25日在當地啟用。圖／台糖提供
台糖協助宏都拉斯偏鄉興建的第二所中學「Las Delicias」中學，6月25日在當地啟用。圖／台糖提供
台糖協助宏都拉斯偏鄉興建的第二所中學「Las Delicias」中學，6月25日在當地啟用。圖／台糖提供
台糖協助宏都拉斯偏鄉興建的第二所中學「Las Delicias」中學，6月25日在當地啟用。圖／台糖提供

咖啡 宏都拉斯 偏鄉

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