影／挾「指揮中心幹的好事」 周玉蔻要民進黨切割館長

遭到網紅「館長」陳之漢形容為「超級大綠蛆」的資深媒體人周玉蔻，不滿館長日前指責民進黨側翼網軍「到處咬人」，氣得29日在廣播節目中要求民進黨切割館長，她嗆民進黨如果再跟館長蹭流量就殺到底，「疫情指揮中心幹的好事，難道我不知道嗎？」周玉蔻並跟蔡英文及其幕僚喊話，「妳們以後在跟這個傢伙勾勾纏（台語），我到妳們中央黨部去，炸掉妳中央黨部。」

周玉蔻在節目直播痛罵民進黨迷信網路聲量，直指民進黨去年選舉勝利並非靠網路，「去年選舉跪在地上跟博恩夜夜秀，跪在地上走路的那個人，韓國瑜點閱不是比妳蔡英文高嗎？他有當選嗎？笑死人了！」並表示，希望民進黨中央針對館長講的這些話回應，不敢回應「你們就是孬種！」

周玉蔻認為，政府的領導靠的是領導力、堅定的信仰及正義，並自認「全台灣敢講真話的只有我一個人」，「玩網路他（館長）只是側面，是雞翅膀、雞腳啦，不是雞胸肉」。她也對蔡英文喊話，與其拚Youtube、網路點閱及流量，不如去救人命，「蔡總統，妳演講稿式的寫法，對人民的溝通，要重新檢討、加重力量，我們這種20幾歲進入政治媒體的人，看多了。」

周玉蔻點名林鶴明、林飛帆那些小孩子「30幾歲、40幾歲每天在那邊研究點閱，點閱你個頭啦！點閱裡面有票嗎？有正義嗎？有治理嗎？有領導嗎？」，周玉蔻並撂狠話：「林飛帆、林鶴明敢再去寫案子去上他（館長）節目，去蹭他聲量的話，我就把你殺到底！」還強調：「疫情指揮中心幹的好事，難道我不知道嗎？」