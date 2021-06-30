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週刊指陳時中因疫苗採購夾在蔡蘇之間 府：憑空臆測

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

週刊王今天報導，裕利醫藥是冷鏈協力商，在疫苗案中扮演關鍵角色，指蔡英文總統雖已對企業界「開綠燈」，但「綠營生技幫」卻頻頻扯後腿，一方面形塑德國BioNTech（BNT）屬意冷鏈協力廠商「裕利」取代企業界談判，再以紅色資金為由排除「嘉里大榮」等本土運輸業者參與疫苗冷鏈運送。另北市議員游淑慧指出，奉蔡總統之命，指揮中心現在要處理民間企業捐贈BNT疫苗案，指揮官陳時中夾在蔡和行政院長蘇貞昌二人間。

總統府今天表示，蔡總統與報導所稱的醫療冷鏈業者並不認識、私下並無往來，也毫無利害關係。 執政團隊一體，總統府、行政院、指揮中心各司其職並互相補位，共同為防疫工作全力以赴，報導所稱「陳時中夾在蔡、蘇二人間」說法，完全是憑空臆測，這類的政治操作也完全無助於防疫工作的進行。

總統府也說，總統府已經多次表達，國際疫苗採購複雜繁瑣，從洽購、運輸、倉儲、配發乃至施打，都必須依照專業進行，確保疫苗的合法、安全、有效，確保國人健康安全。對於企業與民間團體提出的洽購疫苗捐贈計畫，指揮中心皆會就各項提案文件進行完整檢視，評估相關方案的性質及可行性，以利後續整體疫苗採購的安排。總統府也要再次強調，不存在所謂阻撓或刁難問題，這類的政治口水應該適可而止。

疫苗 總統府 行政院

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