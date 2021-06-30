公投推不在籍投票？綠營：中國認知作戰恐干擾電子投票

國民黨前主席朱立倫上午前往立法院拜訪國民黨立法院黨團討論「不在籍投票」，表示在疫情嚴峻下，不在籍投票讓民眾「省車錢又顧安全」。民進黨立法院黨團指出，電子化投票可能會產生資安跟駭客問題，台灣所受的認知作戰來自中國，可能會對電子投票做干擾，中選會應參考台灣國情來研議。

民進黨立法院黨團今辦線上記者會，媒體問到朱立倫提出不在籍投票，黨團幹事長劉世芳說，不在籍投票有三個爭點，第一，要不要開放旅居全世界中華民國僑民投票，第二，不在籍投票是否採取臨櫃或採電子投票，中央跟地方都需要磨合，第三資安跟駭客問題，台灣所受到認知作戰來自境外，就是中國，若資安駭客在電子投票做任何干擾，反而影響國家人民進行投票 。

劉世芳說，希望三個爭點，中選會能全部開放討論後再來進行，也尊重中選會決策，但也要尊重指揮中心的各項建議。

民進黨立委鄭運鵬說， 如果不在籍投票，採取臨櫃投票，包括國民黨執政的縣市，實務上要中央地方合作， 也要考慮疫情因素，若採取電子投票技術，去年美國大選就很多人很多質疑會不會有駭客？會不會被監控？台灣狀況會比美國更嚴重，中選會必須參考台灣國情跟全世界目前實施狀況。

民進黨團書記長羅致政說，提醒中選會基於疫情，希望不要以過去選舉、公投方式來推論可能面臨挑戰，過去因為沒疫情，所以人力支援上能掌握，可是疫情關係，人力需求倍增，例如要動線規畫、量體溫和噴酒精等人力，也要考量會不會因疫情關係，有些人不願意參與選務工作。

羅致政說，過去投票地點在宮廟、社區活動中心和戶外場所等， 現在這些場所能否使用，比方說很多學校被徵用為疫苗接種站，地點有無替代方案或調整空間，另外疫情關係，也要增加選務人員防衛措施，例如眼鏡、面罩等，甚至每一次蓋完章就要噴一次酒精，否則會不會傳染 等，都不是過去選舉常態化情況，希望中選會針對這些可能面臨問題列入考量後再做決定，不要用過去經驗推論，否則一定會天下大亂。