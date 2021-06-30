蔬果滯銷 江啟臣：應健全產銷制度 政府揪團購本末倒置

北農群聚染疫造成廠商不到產地收貨，導致部分蔬果滯銷，綠營來幫忙推銷。國民黨主席江啟臣表示，民進黨政府在面對產銷失衡的問題，一向都是頭痛醫頭、腳痛醫腳，做法本末倒置，本來就要做好健全的產銷制度，而不是等到破口產生了才來告訴大家一起來團購，那不是根本之道。

江啟臣表示，其實不管是農業的產銷，或者疫情的把關，這都是政府的責任。但是，過去民進黨政府在面對產銷失衡的問題，一向都是頭痛醫頭、腳痛醫腳，這一次疫情的破口，對農民來講可以說是雪上加霜，可是民進黨政府的做法卻是本末倒置。

江啟臣認為，民進黨應該把疫情管控好，不要產生破口，而且應該本來就要做好健全的產銷制度，而不是等到破口產生了才來告訴大家，一起來購買、一起來團購，那不是根本之道，根本之道就是把防疫做好，把產銷均衡的制度建立好。