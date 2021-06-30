新冠疫苗取得龜速 朱立倫：蔡政府疫苗政策就是慢慢慢

本土新冠肺炎疫情嚴峻，國內疫苗取得卻龜速。國民黨前主席朱立倫上午表示，從民眾的角度看，民進黨政府疫苗政策，就是慢慢慢，採購、到貨、施打特別慢；看到今天國產疫苗又研發落後，已經不訝異，民進黨就是慢慢慢、拖拖拖。

朱立倫說，他擔任過16年縣市長、多次地方防疫指揮官、H1N1的中央總指揮官，如同新北市長侯友宜，全力支持任何嚴格境管、廣篩、普篩，中央要以一個比較務實、謙卑心情，不是這麼驕傲、自滿的拒絕這麼多好的建議。

朱立倫表示，防疫過程中有很多好的具體建議，包括國民黨團提出的很多紓困建議，民進黨政府不要再用各種理由反對。

朱立倫主張應啟動不在籍投票，上午為此拜會立院國民黨團，並受訪回應時事。