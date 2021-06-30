快訊

疫情趨緩？醫：Delta病毒入侵添變數

台北預約系統之亂翻版？新北人嘆：疫苗比五月天門票更難搶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠疫苗取得龜速 朱立倫：蔡政府疫苗政策就是慢慢慢

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
本土新冠肺炎疫情嚴峻，國內疫苗取得卻龜速。國民黨前主席朱立倫上午表示，從民眾的角度看，民進黨政府疫苗政策，就是慢慢慢，採購、到貨、施打特別慢；看到今天國產疫苗又研發落後，已經不訝異，民進黨就是慢慢慢、拖拖拖。記者周志豪／攝影
本土新冠肺炎疫情嚴峻，國內疫苗取得卻龜速。國民黨前主席朱立倫上午表示，從民眾的角度看，民進黨政府疫苗政策，就是慢慢慢，採購、到貨、施打特別慢；看到今天國產疫苗又研發落後，已經不訝異，民進黨就是慢慢慢、拖拖拖。記者周志豪／攝影

本土新冠肺炎疫情嚴峻，國內疫苗取得卻龜速。國民黨前主席朱立倫上午表示，從民眾的角度看，民進黨政府疫苗政策，就是慢慢慢，採購、到貨、施打特別慢；看到今天國產疫苗又研發落後，已經不訝異，民進黨就是慢慢慢、拖拖拖。

朱立倫說，他擔任過16年縣市長、多次地方防疫指揮官、H1N1的中央總指揮官，如同新北市長侯友宜，全力支持任何嚴格境管、廣篩、普篩，中央要以一個比較務實、謙卑心情，不是這麼驕傲、自滿的拒絕這麼多好的建議。

朱立倫表示，防疫過程中有很多好的具體建議，包括國民黨團提出的很多紓困建議，民進黨政府不要再用各種理由反對。

朱立倫主張應啟動不在籍投票，上午為此拜會立院國民黨團，並受訪回應時事。

朱立倫 民進黨 疫苗

延伸閱讀

朱立倫拜會藍黨團推不在籍投票：疫情常態化下確保民主

影／朱立倫拜訪國民黨立法院黨團討論「不在籍投票」

朱立倫：中選會若辦公投 應啟動不在籍投票

朱立倫、高思博募醫用手套 贈南警5千雙

相關新聞

週刊指陳時中因疫苗採購夾在蔡蘇之間 府：憑空臆測

週刊王今天報導，裕利醫藥是冷鏈協力商，在疫苗案中扮演關鍵角色，指蔡英文總統雖已對企業界「開綠燈」，但「綠營生技幫」卻頻頻...

影／挾「指揮中心幹的好事」 周玉蔻要民進黨切割館長

遭到網紅「館長」陳之漢形容為「超級大綠蛆」的資深媒體人周玉蔻，不滿館長日前指責民進黨側翼網軍「到處咬人」，氣得29日在廣...

影／周玉蔻爆氣開嗆！國民黨團：她認證有1450

國民黨團上午召開記者會，總召費鴻泰回應記者提問，被問到周玉蔻說要切割館長，費鴻泰先是說實在不想回答關於周玉蔻的問題，但他...

公投推不在籍投票？綠營：中國認知作戰恐干擾電子投票

國民黨前主席朱立倫上午前往立法院拜訪國民黨立法院黨團討論「不在籍投票」，表示在疫情嚴峻下，不在籍投票讓民眾「省車錢又顧安...

蔬果滯銷 江啟臣：應健全產銷制度 政府揪團購本末倒置

北農群聚染疫造成廠商不到產地收貨，導致部分蔬果滯銷，綠營來幫忙推銷。國民黨主席江啟臣表示，民進黨政府在面對產銷失衡的問題...

新冠疫苗取得龜速 朱立倫：蔡政府疫苗政策就是慢慢慢

本土新冠肺炎疫情嚴峻，國內疫苗取得卻龜速。國民黨前主席朱立倫上午表示，從民眾的角度看，民進黨政府疫苗政策，就是慢慢慢，採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。