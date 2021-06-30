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朱立倫拜會藍黨團推不在籍投票：疫情常態化下確保民主

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
本土疫情持續蔓延，8月28日四項公投能否如期投票，國民黨前主席朱立倫主張應啟動不在籍投票，上午也拜會立院國民黨團，全力推動。朱受訪時表示，未來疫情將成常態，不在籍投票可在疫情當中，讓大家省車錢又顧安全的投票。記者周志豪／攝影
本土疫情持續蔓延，8月28日四項公投能否如期投票，國民黨前主席朱立倫主張應啟動不在籍投票，上午也拜會立院國民黨團，全力推動。朱受訪時表示，未來疫情將成常態，不在籍投票可在疫情當中，讓大家省車錢又顧安全的投票。記者周志豪／攝影

本土疫情持續蔓延，8月28日四項公投能否如期投票國民黨前主席朱立倫主張應啟動不在籍投票，上午也拜會立院國民黨團，全力推動。朱受訪時表示，未來疫情將成常態，不在籍投票可在疫情當中，讓大家省車錢又顧安全的投票。

朱立倫說，黨團成員多認為，不管是828公投或明年選舉，為確保民主，保障民主權利，應該要趕快推動不在籍投票，讓大家能充分表達意見；全世界已有115國推動不在籍投票，周邊的日本、韓國等先進國家也都已推動，台灣沒理由再擋。

朱立倫認為，在嚴格境管下，台灣人要趕回來，不見得買得到機票，入境後14+7天的嚴格境管，也讓返台國人不一定能投票，不在籍投票推動勢在必行。

至於主張不在籍投票，是否是要讓國民黨主席改選能盡快進行？朱立倫表示，國民黨主席選舉本來就有很多方式，像對海外黨員就有通訊投票，他推動不在籍投票與主席改選無關，將來主席選舉延選時間都尊重中常會決定。

投票 朱立倫 國民黨

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