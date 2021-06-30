朱立倫拜會藍黨團推不在籍投票：疫情常態化下確保民主

本土疫情持續蔓延，8月28日四項公投能否如期投票，國民黨前主席朱立倫主張應啟動不在籍投票，上午也拜會立院國民黨團，全力推動。朱受訪時表示，未來疫情將成常態，不在籍投票可在疫情當中，讓大家省車錢又顧安全的投票。

朱立倫說，黨團成員多認為，不管是828公投或明年選舉，為確保民主，保障民主權利，應該要趕快推動不在籍投票，讓大家能充分表達意見；全世界已有115國推動不在籍投票，周邊的日本、韓國等先進國家也都已推動，台灣沒理由再擋。

朱立倫認為，在嚴格境管下，台灣人要趕回來，不見得買得到機票，入境後14+7天的嚴格境管，也讓返台國人不一定能投票，不在籍投票推動勢在必行。

至於主張不在籍投票，是否是要讓國民黨主席改選能盡快進行？朱立倫表示，國民黨主席選舉本來就有很多方式，像對海外黨員就有通訊投票，他推動不在籍投票與主席改選無關，將來主席選舉延選時間都尊重中常會決定。