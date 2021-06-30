Delta病毒入侵台灣 民眾黨：防疫破口就是邊境

Delta病毒入侵台灣，立法院民眾黨團今舉行記者會表示，「防疫破口就是邊境管制措施」，目前只有從高風險7國入境的民眾入住集中檢疫所時加做一次PCR，其他都是居家檢疫期滿前1天才會進行PCR檢驗，但若發現確診，居家檢疫期間恐成防疫破口，應全面入境普篩，才能真正守住國門。

民眾黨團幹事長蔡壁如指出，疫情第一個破口是桃園諾富特旅館混住事件，第二個破口是境外移入的Delta病毒，證實並非衛福部次長石崇良所稱的「防疫破口在萬華」而是在「邊境管制」；近日也接獲民眾爆料，入境後只拿到搭乘防疫計程車的通知單，或由親友載往防疫旅館進行居家隔離，指揮中心、當地里長完全沒有相關資料及造冊，「到底政府出了什麼問題」？

蔡壁如批評，指揮官陳時中稱「入境加強篩檢」根本是呼攏國人的說法，應全面入境普篩，一下飛機就進行PCR篩檢，即使高峰期可能單日達2000人入境，所需的醫療人員及後勤行政共僅需100人就可完成入境普篩的流程，而且許多實驗室也已加入配合PCR檢驗，不管是醫護人力還是後勤檢驗能量都不是問題，「台灣絕對沒有不做全面入境普篩的理由」。

蔡壁如說，中央在邊境防疫政策上，因成本考量省小錢，導致疫情擴散，再花數千億紓困，如今又防疫物資不足、確診死亡率高，「提醒CDC的官員，確診及死亡病例不只是一個數字，對家屬都是永遠的傷痛，如果他們是你們的親人朋友，還會用這種考量嗎？」

民眾黨團總召邱臣遠表示，指揮中心決策過程宛如「父子騎驢」，許多專家會議、決策紀錄至今都不願公開，「執政黨就是不願承認錯誤、不願誠實公布重要決策資訊，還透過網軍讓民眾互相猜忌、做政治操作，十分不可取」，連帶導致疫情破口，應該有人為此負政治責任，下台或自請處分。

邱臣遠說，明天開始航空公司機組員返台檢疫措施將從「5+9」改為加嚴版本的「7+7」，但至今仍沒看到決策過程及科學根據，只能從疾管署網站看到新聞稿，要如何取信於民？執政黨喊出的「同島一命」不能只是口號，應該要確切落實在每項防疫政策中，重新檢討邊境管制和境內防疫措施，並且積極搶購國際疫苗，才能讓民眾安心。