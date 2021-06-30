遭質疑帶頭炒作聯亞股票 外交部：錯誤解讀、感到遺憾

日前傳出友邦巴拉圭向聯亞生技有合作關係的美國關係企業購買疫苗的新聞，聯亞事後澄清並未接獲採購合約的委託代工訂單；外交部發言人歐江安今天表示，巴拉圭的採購是政府和疫苗廠商間的商業協議，我國政府並未涉入，外交部當時的說法是鼓勵我國企業和友邦加強交流的立場，卻被錯誤解讀，外交部表示遺憾。

聯亞日前以30元登錄興櫃後，股價一度飆破200元，媒體人趙少康質疑，聯亞上興櫃前一天傳出巴拉圭要採購1百萬劑的消息，被媒體大肆報導聯亞卻未澄清，股價一度飆漲才發布重訊，炒作痕跡太明顯了。前立委沈富雄也說，整件事情看起來像台灣政府一手主導，政府想幫忙但看起來越幫越忙。

歐江安今天表示，巴拉圭政府為對抗新冠肺炎嚴峻疫情，積極向國際社會採購疫苗，其中包括與聯亞集團旗下的Vaxxinity公司於6月16日簽署1百萬劑UB-162疫苗的預購合約，這項採購是巴國政府與疫苗廠商間的商業協議，我國政府並未涉入，也從未提供經費。

歐江安表示，巴拉圭衛生福利部及巴拉圭外交部於簽署預購合約的隔日，針對該項疫苗採購發布共同聲明，其中提到位於美國德州的Vaxxinity公司是台灣具有多年疫苗研發經驗聯亞公司的關係企業，未來一旦UB-612疫苗取得緊急使用授權，該項預採購合約將使巴拉圭率先成為獲得該疫苗的國家之一。

歐江安表示，外交部22日回應媒體內容是參考巴國政府的聲明及新聞稿，並表達樂見由我國廠商研發的疫苗未來有機會協助友邦對抗疫情蔓延，繼續鼓勵我國企業與友邦加強交流與合作的立場，外交部進行的原則說明卻遭到部分有心人士扭曲為政府帶頭炒股票；相關人士的惡意指控不僅沒有事實根據，且錯誤解讀政府支持台灣企業積極拓展海外商機的一貫立場，外交部表示遺憾。

歐江安表示，聯亞藥公司23日提到該公司及聯亞生技公司目前並未接獲巴國採購疫苗的委託代工訂單，這涉及該公司所屬集團及關係企業間的內部分工及作業程序，外交部對此沒有評論。