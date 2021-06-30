馬英九：政府無能人民快過不下去 蔡英文蘇貞昌不慚愧嗎

我國在彭博資訊最新公布的53國防疫排行跌至44名。前總統馬英九表示，政府承諾多少次要給人民充足的疫苗，都是看得到摸不到；經濟窘困看不到復甦，很多人都快過不下去了，「蔡總統、蘇院長，你們不慚愧嗎？」

馬英九在臉書貼文表示，彭博資訊從去年開始，每月針對全球53個規模超過2000億美元的經濟體進行防疫評比。一度被視為防疫模範生的台灣，今年4月還名列第5名，5月降至第15名；而最新出爐的6月防疫評比，台灣更暴跌至第44名。

馬英九根據衛福部最新資料指出，至6月29日，台灣的疫苗接種率為8.25%，就先進國家來說算非常低。是台灣人不想打疫苗嗎？不是，而是根本打不到疫苗。過去1年多，政府承諾多少次要給人民充足的疫苗，媒體每天報導又有多少疫苗飛來，但這些數字對大部分的台灣人來說，都是看得到摸不到，還是打不到疫苗。

馬英九說，日本、美國、立陶宛向我國捐贈疫苗，台積電、鴻海和慈濟等企業與宗教團體，也願意自購疫苗捐給政府，相信國人都非常感激。但大家也要問，完備充足的疫苗，不是政府最基本的責任嗎？政府到那裡去了呢？

馬英九說，我國在世界上是一個製造先進科技半導體晶片最多的國家，卻只有不到一成的國民打到疫苗。過去1年多，政府編列340億預算買疫苗，錢到哪裡去了？扣掉外援的疫苗，政府買的疫苗呢？什麽時候才能讓台灣人都打得到想要的疫苗？還要等多久？

馬英九感嘆，因為自己政府的無能、不爭氣、不努力，讓台灣從防疫模範生跌到後段班，三級解封遙遙無期，經濟窘困看不到復甦，很多人都快過不下去了，「蔡總統、蘇院長，你們不慚愧嗎？」

馬英九表示，這次疫情重創全球，一個負責任的政府，要把保護人民性命、團結國民抗疫，當成最重要的任務。他不禁要問蔡政府，有盡到這最基本的責任嗎？知名作家楊照說，蔡政府的疫苗政策正在殘酷地撕裂社會，一群已搶先打好疫苗的人，躲在不受監督的黑箱中，將還沒打疫苗者的順序挪來挪去；喊著「團結抗疫」，卻積極攻擊地方政府，做著破壞團結的事。

馬英九說，曾幾何時，台灣人還要去搶疫苗殘劑；安身立命，在台灣居然變得異常困難。看著國人受苦，政府不仁，他必須嚴正呼籲，有關單位要嚴格查明追究，這個政府制訂與執行防疫政策的責任，不管是3+11、諾福特染疫事件、禁止普篩、疫苗採購不力，都必須找出原因，還原真相，否則，怎對得起600多條無辜的人命？

此外，馬英九也表示，有許多與國產疫苗有關的爭議消息，炒得沸沸揚揚，包括疫苗審查委員近半數被換，甚至傳出要捐贈國外卻遭否認的假消息，引發股市動盪。不少輿論質疑，這是炒作國產疫苗、是發國難財，要求金管會應該徹查。

馬英九說，在疫情未歇的此時，如果不檢討追究相關政府官員的疏失與責任，悲劇還會不斷發生。他要鄭重表示，支持包括監察院、金管會的獨立機關，仔細調查還原真相，釐清應負的法律與行政責任，還國人公道，告慰亡者在天之靈。