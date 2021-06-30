屏東枋山鄉善餘、楓港今解封潘孟安：仍要遵守防疫規定

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安昨晚到枋山鄉善餘、楓港兩村廣播喊話，感謝大家配合，防疫新生活今展開，提醒大家仍要遵守相關規定，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，不要趴趴走。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣長潘孟安昨晚到枋山鄉善餘、楓港兩村廣播喊話，感謝大家配合，防疫新生活今展開，提醒大家仍要遵守相關規定，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，不要趴趴走。圖／取自潘孟安臉書

屏東縣枋山鄉發生Delta變異株群聚，避免疫情延燒，枋山鄉善餘、楓港兩村停止商業活動4天，並成立兩處社區篩檢站，共有3554人篩檢，多數驗出都結果都是陰性，兩村均施打疫苗，昨天兩村再度全面大清消後，今起解封，屏東縣長潘孟安昨晚到兩村廣播喊話，感謝大家配合，防疫新生活今展開，提醒大家仍要遵守相關規定，戴口罩、勤洗手，保持社交距離，不要趴趴走。

屏東縣府指出，枋山鄉設置社區篩檢站，善餘篩檢站篩檢2149人，PCR採檢均陰性，加祿採1405人，還有474人PCR檢驗中；楓港、善餘兩村疫苗施打共1055人，昨天縣府再做兩次總清消。

潘孟安說，感謝大家配合防疫措施規定，防疫新生活仍要遵守規定，戴口罩，勤洗手，保持社交距離，不要趴趴走，雖然有篩檢、打疫苗，但不代表百分之百。

潘孟安說，Delta變異株入侵台灣最南端靠海偏鄉，前不著村，後不著店的枋山鄉，南北長達40公里，全鄉連一家醫院都沒有，正忙著採收芒果的楓港與善餘二村老農們，被病毒找上門。

潘孟安說，避免疫情延燒，防疫團隊採最高規格處置，停止楓港、善餘二村的商業活動，火速成立二處社區篩檢站，為當地居民做一次5到6000元的PCR檢測，共3554人受檢，多數皆已驗出，且結果皆陰，另以專案方式，向中央爭取疫苗施打。

「這一仗我們守住了！」潘孟安說，滅毒要除根，枋山疫苗速打站昨傍晚5點熄燈，告一段落，村民犧牲自己生活，全力配合防疫團隊的管制措施，謝謝鄉親，官民攜手合作，短短四天，浴火重生。

潘孟安說，枋山一役的同時，防疫團隊將火力集中到枋寮，圍堵病毒。防疫團隊在多名確診者足跡多次重疊的枋寮醫院圍起防火牆，將防疫作為擴大。

屏東縣府今天在枋寮設置前進指揮所，設在枋寮國小，由秘書長邱黃肇崇擔任指揮官，衛生局技正呂孟倫擔任執行秘書；縣府在枋寮鄉設3個篩檢站，枋寮國小、東海國小、建興國小，每站均配置醫護人員，並有民政處的科長率同仁維持現場秩序及協調相關事宜。

潘孟安說，6月14日後曾到枋寮醫院就診民眾、陪病家屬仍未篩檢者，另也開放枋寮鄉、春日鄉鄉民，若有足跡重疊或可能接觸者，可至現場索取號碼牌，安排採檢，防堵任何可能的傳染鏈。

屏東縣 潘孟安 篩檢站

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