TIFA今復談 學者：簡化程序操之在我 買疫苗早該談了

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談今天復談，蔡英文總統昨天說重要議程包括簡化疫苗等醫療物資的進出口程序；學者認為，簡化程序有很大一部分操之在我，根本不用透過TIFA，蔡英文的說法只是「蹭TIFA的熱度對國人喊話，希望國人有信心」。

政治大學外交學系副教授黃奎博說，過去TIFA沒有疫苗議題，談判的議題從傳統到高科技或雙邊投資，幾乎都是這個範圍，像疫苗這樣現在急需的東西，早該單獨談，而不是透過像TIFA這樣久久才舉行一次的架構性會議。

黃奎博說，蔡英文講要談簡化進出口程序的疫苗，不知道是購買的疫苗，還是美國捐贈的疫苗，若是指我方買的疫苗，其實手續比較麻煩的是在我方這邊，拿到美國的出口證明後剩下的都是這邊的事情，衛福部之前把地方政府和民間機構購買新冠疫苗文件從四項加到八項，反而是我方把程序加多，所以簡化是我方這邊就能處理的，總統昨天談話講到疫苗相關談判，感覺比較像是宣傳用，藉TIFA熱度對國人信心喊話。

淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新說，BTA（雙邊貿易協定）是美國箝制台灣的工具，我方在談判已經做很多，但美國總是會不斷有新條件，所以TIFA不會讓我方順利談完，就是為了擋BTA，無論台灣怎麼讓步都會有新的要求，例如台灣的智慧財產權沒有完全達到美國的要求，以前美國用三〇一或超級三〇一要求台灣就範，已經抓到台灣的弱點，美國知道台灣很想談BTA，美國抓住台灣弱點就不會輕輕放過，將來恐怕還有很多讓步，例如萊劑豬肉要確保能長期進口，不能有杯葛。

陳一新表示，蔡英文昨天的談話特別提到疫苗，可能是因為大家關心。他認為蔡英文要搶鋒頭時就會出面，但道歉時不著邊際，之前為了疫情道歉，說要調整戰鬥隊形也沒有，說的話是空話，道歉也沒有任何改善，不過，她提到程序簡化，可能是暗示還會有疫苗進來，「但這似乎也反映她只會乞討疫苗」。

新冠疫苗 TIFA 蔡英文

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