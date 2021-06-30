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終於等到疫苗 調查局外勤據點下周接種莫德納

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導
調查局下周將接種莫德納疫苗。本報資料照片
調查局下周將接種莫德納疫苗。本報資料照片

疫情升至三級警戒以來，包括國安局、檢察官、警察等司法及國安局人員，均已陸續施打疫苗，但肩負情、治業務的調查局卻遲遲未接獲通知，直到昨天好消息終於傳來，調查局外勤據點下周可接種莫德納疫苗，讓不少望穿秋水的基層調查官相當振奮，台北市調查處排定7月5日施打。

台北市調查處與台北醫學大學合作接種疫苗，秘書室昨天已通知各外勤科、站、組主管，務必排除萬難，全數依規定完成施打，居家辦公者亦同，接種地點在信義國中，由於台北處人員眾多，為避免群聚，各單位將自行分時段先後施打。

由於雙北市是疫情重災區，新北市調查處、北機站也屬優先接種對象，目前這兩個單位都將施打名單造冊呈報局本部，並由新北市處代為聯繫醫療院所，目前雙和醫院是可能合作單位，預計施打時間也同樣排在7月初。

疫情升溫之際，調查局各外勤處站都接獲地方衛生局告知，可比警察機關納入優先施打類別，但調查局工作內容與警方又未盡相同，究竟調查官該列入第幾順位，因各地方政府認定不一，讓2300名調查官無所適從，紛紛向局本部反映，希望能爭取第三類別，也就是高接觸風險工作者。

局本部在6月中發文，建請法務部轉疫情指揮中心，爭取外勤第一線人員為第三類施打對象，其餘全體同仁為第七類，但直到昨天以前，外勤據點何時才能施打，始終沒有明確消息，不少人每天詢問人事室，也無明確答案，令許多調查官憂心不已，直到確定接種消息傳出，才讓基層吃了定心丸。

據了解，調查局外勤據點負責國內安全調查蒐報，機動站負責偵辦重大經濟、貪瀆、緝毒犯罪，資安站負責追查假訊息與駭客入侵，這三類工作態樣皆屬高風險人員，是優先施打疫苗對象；不過，屬於幕僚單位的局本部人員，目前尚未接獲通知。

莫德納疫苗 疫情

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