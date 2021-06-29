快訊

曾接觸Delta確診司機...印尼移工發燒 南投縣衛生局回應

壹傳媒宣布 擬出售台灣《蘋果日報》網路版全部股權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃子哲酸蔡政府：防疫排行倒退嚕 甩鍋能力大躍進

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會副主委黃子哲。本報資料照片
國民黨文傳會副主委黃子哲。本報資料照片

根據「彭博資訊」針對全球53個國家防疫的最新排名，台灣跌至44名。國民黨文傳會副主委黃紫哲說，但民進黨立院黨團竟回應要「全民」繼續努力，最後一哩路有賴「全民」和「地方政府」配合防疫。這擺明在幫蔡政府的防疫無能來掩護與卸責，若國際有甩鍋能力的評比，相信民進黨政府一定好棒棒，得第一。

黃子哲指出，過去台灣在彭博資訊所做的全球防疫韌性排行中名列前茅，政府當然可以居功，但彭博也提及主要可歸功於民眾在SARS經歷之後廣泛戴口罩。台灣5月中疫情開始大爆發，不少外媒直指3+11是防疫的破口，疫苗施打率全球倒數更是主因之一。事實上，彭博資訊從去年底就開始提醒台灣在疫苗取得不足的問題。

黃子哲說，如今我國在彭博資訊公布最新的評比中，無論是疫苗接種率、封鎖嚴重性、航班飛行力，以及開放接種疫苗旅客的旅行路線等四項指標，排名都幾乎墊底。離譜的是，民進黨團在今天記者會上非但沒有檢討政府的缺失，副幹事長黃世杰甚至表示，排名往下掉是因為台灣有疫情爆發，但最近疫情有趨緩跡象，最後一哩路有賴全民和地方政府配合防疫作為，現在就是要拚疫苗接種率。

黃子哲說，黃世杰完全避開疫情爆發的源頭，也就是放寬機組人員檢疫時間為3+11天，以及諾富特飯店未能分流，他更絕口不提政府在外購疫苗錯失先機，國產疫苗不經三期實驗就要硬推。

黃子哲表示，黃世杰要全民和地方政府配合防疫作為，問題是，國人全力配合政府的結果，換來的是疫情失控，疫苗不足、人命流逝，甚至是國際防疫排名倒數。防疫及施打疫苗的措施，相信民眾及地方絕對願意配合，但民進黨要不要把中央的防疫政策先改進，把國產業疫苗的EUA先與國際接軌，把外購的疫苗數量先補足。

黃子哲表示，黃世杰說「排名不是我們最在意的」，他展現高度的幽默與諷刺。那為何過去排名好的時候，民進黨卻老愛沾沾自喜，時不時拿來大內宣？民進黨可以不在意排名，但防疫成績墊底背後的人命殞落，難道也可以不在意嗎？

黃子哲說，如同先前有綠營人士說「陪雙北坐牢」、「陪新北市三級警戒」，甚或衛福部次長石崇良所謂「疫情破口在萬華」等，和黃世杰一樣，都是開啟標準甩鍋模式，千錯萬錯都是民眾與地方的錯，如果發現蔡英文政府有錯，一定是外媒及在野黨看錯。

疫情 民進黨 黃子哲 新冠疫苗

延伸閱讀

蔡英文說沒說何時要打高端 黃子哲：自我校正回歸？

羅智強批疫苗乞丐挨罵 黃子哲：綠也曾罵簽ECFA是乞丐

苗博雅批全國陪雙北坐牢 黃子哲：從覺青變舔綠馬屁精

顏若芳指47%不滿侯友宜表現 黃子哲：蔡英文有60%喔

相關新聞

民間捐贈需原廠證明 藍委揭目前施打疫苗卻全是「代工生產」

國民黨立委洪孟楷今在臉書上公開一份目前我國取得疫苗的產地來源報告，顯示目前施打的疫苗「沒有一支是原產國原廠製造」，他痛批明明這些疫苗都非出自原廠，卻耍官威要求捐贈需原廠，質疑疫苗生產認定有雙重標準。

Delta致死率高？黃子哲：蔡英文與李秉穎「一毒各表」

屏東枋山發生Delta變異株的群聚感染，蔡英文總統指出，Delta病毒傳染力強、致死率高，希望國人提高警覺。不過國民黨文...

黃子哲酸蔡政府：防疫排行倒退嚕 甩鍋能力大躍進

根據「彭博資訊」針對全球53個國家防疫的最新排名，台灣跌至44名。國民黨文傳會副主委黃紫哲說，但民進黨立院黨團竟回應要「...

朱立倫：中選會若辦公投 應啟動不在籍投票

國民黨前主席朱立倫今表示，新冠疫情爆發前，全球有115個國家採行不在籍投票，鄰近台灣之日韓等國也名列其中；疫情發生後，民...

韓國瑜來送貨！ 對蔡政府喊話：以蒼生為念

繼送筆電、水果、電鍋到育幼院後，前高雄市長韓國瑜今天又送蔬菜到育幼院，他說，世上本就苦人多，在艱困的世道，苦人不僅更多、...

Delta入侵社區 賴清德：未來一周仍需觀察 請不要鬆懈

屏東最近發現Delta病毒進入社區，副總統賴清德今天表示，面對傳染性極高的Delta變異株入境，中央及地方政府嚴陣以待，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。