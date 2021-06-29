黃子哲酸蔡政府：防疫排行倒退嚕 甩鍋能力大躍進

根據「彭博資訊」針對全球53個國家防疫的最新排名，台灣跌至44名。國民黨文傳會副主委黃紫哲說，但民進黨立院黨團竟回應要「全民」繼續努力，最後一哩路有賴「全民」和「地方政府」配合防疫。這擺明在幫蔡政府的防疫無能來掩護與卸責，若國際有甩鍋能力的評比，相信民進黨政府一定好棒棒，得第一。

黃子哲指出，過去台灣在彭博資訊所做的全球防疫韌性排行中名列前茅，政府當然可以居功，但彭博也提及主要可歸功於民眾在SARS經歷之後廣泛戴口罩。台灣5月中疫情開始大爆發，不少外媒直指3+11是防疫的破口，疫苗施打率全球倒數更是主因之一。事實上，彭博資訊從去年底就開始提醒台灣在疫苗取得不足的問題。

黃子哲說，如今我國在彭博資訊公布最新的評比中，無論是疫苗接種率、封鎖嚴重性、航班飛行力，以及開放接種疫苗旅客的旅行路線等四項指標，排名都幾乎墊底。離譜的是，民進黨團在今天記者會上非但沒有檢討政府的缺失，副幹事長黃世杰甚至表示，排名往下掉是因為台灣有疫情爆發，但最近疫情有趨緩跡象，最後一哩路有賴全民和地方政府配合防疫作為，現在就是要拚疫苗接種率。

黃子哲說，黃世杰完全避開疫情爆發的源頭，也就是放寬機組人員檢疫時間為3+11天，以及諾富特飯店未能分流，他更絕口不提政府在外購疫苗錯失先機，國產疫苗不經三期實驗就要硬推。

黃子哲表示，黃世杰要全民和地方政府配合防疫作為，問題是，國人全力配合政府的結果，換來的是疫情失控，疫苗不足、人命流逝，甚至是國際防疫排名倒數。防疫及施打疫苗的措施，相信民眾及地方絕對願意配合，但民進黨要不要把中央的防疫政策先改進，把國產業疫苗的EUA先與國際接軌，把外購的疫苗數量先補足。

黃子哲表示，黃世杰說「排名不是我們最在意的」，他展現高度的幽默與諷刺。那為何過去排名好的時候，民進黨卻老愛沾沾自喜，時不時拿來大內宣？民進黨可以不在意排名，但防疫成績墊底背後的人命殞落，難道也可以不在意嗎？

黃子哲說，如同先前有綠營人士說「陪雙北坐牢」、「陪新北市三級警戒」，甚或衛福部次長石崇良所謂「疫情破口在萬華」等，和黃世杰一樣，都是開啟標準甩鍋模式，千錯萬錯都是民眾與地方的錯，如果發現蔡英文政府有錯，一定是外媒及在野黨看錯。