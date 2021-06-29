朱立倫：中選會若辦公投 應啟動不在籍投票

國民黨前主席朱立倫今表示，新冠疫情爆發前，全球有115個國家採行不在籍投票，鄰近台灣之日韓等國也名列其中；疫情發生後，民眾期待安全行使公民權，配套使民眾更安全、更安心。因此他呼籲，中選會若辦公投，應該啟動不在籍投票。

朱立倫表示，未來面臨防疫常態化，無論本次四大公投如期舉行或甚至延後辦理，台灣都應立即推動「不在籍投票」。這也是國民黨長期一貫的主張，民進黨不要再杯葛了，保障國人民主權利，民眾充分對公投表達意見。

朱立倫指出，不在籍投票可減少縣市間移動，民眾無需跨縣市移動，避免搭乘大眾運輸系統接觸，減少染疫機會；而對於許多受邊境管制影響的海外台灣人，因受航班限制、跨境染疫風險，邊境管理趨嚴影響，疫情期間無法行使投票權。

朱立倫說，也要考量居家隔離者投票權。不僅讓身障人士、行動不便者方便，國家也應保障居家隔離者、確診輕症於檢疫中心者採用「通訊投票」，讓受隔離之數千名民眾仍可行使投票權。

朱立倫說，面對全球疫病流感化趨勢，影響恐持續數年，台灣的民主投票機制必須跟上世界趨勢。本次公投即是實施不在籍投票機制的最好機會。