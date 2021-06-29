快訊

曾接觸Delta確診司機...印尼移工發燒 南投縣衛生局回應

壹傳媒宣布 擬出售台灣《蘋果日報》網路版全部股權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫：中選會若辦公投 應啟動不在籍投票

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席朱立倫。圖／取自朱立倫臉書
國民黨前主席朱立倫。圖／取自朱立倫臉書

國民黨前主席朱立倫今表示，新冠疫情爆發前，全球有115個國家採行不在籍投票，鄰近台灣之日韓等國也名列其中；疫情發生後，民眾期待安全行使公民權，配套使民眾更安全、更安心。因此他呼籲，中選會若辦公投，應該啟動不在籍投票。

朱立倫表示，未來面臨防疫常態化，無論本次四大公投如期舉行或甚至延後辦理，台灣都應立即推動「不在籍投票」。這也是國民黨長期一貫的主張，民進黨不要再杯葛了，保障國人民主權利，民眾充分對公投表達意見。

朱立倫指出，不在籍投票可減少縣市間移動，民眾無需跨縣市移動，避免搭乘大眾運輸系統接觸，減少染疫機會；而對於許多受邊境管制影響的海外台灣人，因受航班限制、跨境染疫風險，邊境管理趨嚴影響，疫情期間無法行使投票權。

朱立倫說，也要考量居家隔離者投票權。不僅讓身障人士、行動不便者方便，國家也應保障居家隔離者、確診輕症於檢疫中心者採用「通訊投票」，讓受隔離之數千名民眾仍可行使投票權。

朱立倫說，面對全球疫病流感化趨勢，影響恐持續數年，台灣的民主投票機制必須跟上世界趨勢。本次公投即是實施不在籍投票機制的最好機會。

投票 朱立倫 公投

延伸閱讀

朱立倫、高思博募醫用手套 贈南警5千雙

疫情悲歌 朱立倫：爸媽無薪假 18萬應屆生畢業即失業

疫苗戰略要扳回一城 朱立倫：爭取進世界疫苗供應鏈

立陶宛擬贈我疫苗 朱立倫：熱愛自由的人們應互相關照

相關新聞

民間捐贈需原廠證明 藍委揭目前施打疫苗卻全是「代工生產」

國民黨立委洪孟楷今在臉書上公開一份目前我國取得疫苗的產地來源報告，顯示目前施打的疫苗「沒有一支是原產國原廠製造」，他痛批明明這些疫苗都非出自原廠，卻耍官威要求捐贈需原廠，質疑疫苗生產認定有雙重標準。

Delta致死率高？黃子哲：蔡英文與李秉穎「一毒各表」

屏東枋山發生Delta變異株的群聚感染，蔡英文總統指出，Delta病毒傳染力強、致死率高，希望國人提高警覺。不過國民黨文...

黃子哲酸蔡政府：防疫排行倒退嚕 甩鍋能力大躍進

根據「彭博資訊」針對全球53個國家防疫的最新排名，台灣跌至44名。國民黨文傳會副主委黃紫哲說，但民進黨立院黨團竟回應要「...

朱立倫：中選會若辦公投 應啟動不在籍投票

國民黨前主席朱立倫今表示，新冠疫情爆發前，全球有115個國家採行不在籍投票，鄰近台灣之日韓等國也名列其中；疫情發生後，民...

韓國瑜來送貨！ 對蔡政府喊話：以蒼生為念

繼送筆電、水果、電鍋到育幼院後，前高雄市長韓國瑜今天又送蔬菜到育幼院，他說，世上本就苦人多，在艱困的世道，苦人不僅更多、...

Delta入侵社區 賴清德：未來一周仍需觀察 請不要鬆懈

屏東最近發現Delta病毒進入社區，副總統賴清德今天表示，面對傳染性極高的Delta變異株入境，中央及地方政府嚴陣以待，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。