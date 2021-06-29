韓國瑜來送貨！ 對蔡政府喊話：以蒼生為念

繼送筆電、水果、電鍋到育幼院後，前高雄市長韓國瑜今天又送蔬菜到育幼院，他說，世上本就苦人多，在艱困的世道，苦人不僅更多、而且更苦。

Delta變異株來勢洶洶，情勢更形險峻，韓也對當權者喊話，盼政府要把人民的健康安全擺在首要考量，以人民為重、以蒼生為念。

韓國瑜親自開車送貨，他說，有網友提醒他，為善不欲人知才是正確的，他的思考是，因為疫情很多人過得非常辛苦，他想幫助需要被幫助的人，也期待能發揮一些號召力，盼拋磚引玉，做善事大家一起來。

韓提到，在眼前這場突如其來疫情下，台灣許多角落原本就掙扎求存的弱勢者處境變得更艱難。對一般人來說，生活中唾手可得的洗髮精、沐浴乳、衛生紙等民生用品，在某些照護身心障礙者的機構裡卻是嚴重短缺的物資。有些年紀較大、缺乏生活自理能力的長者，因為經濟因素，連成人尿布都難以取得。

在詢問過各機構需求之後，韓集結善心力量，準備了清潔用酒精、身心障礙者需求孔急的尿布等，希望能為這些急需物資的弱勢者帶來些許幫助。