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感謝美日援助疫苗 綠營民代攜手企業回贈啤酒、口罩

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
為感謝美國、日本近期捐贈我國新冠肺炎疫苗，民進黨立委趙天麟、高雄市議員林智鴻、台北市議員阮昭雄及新北市議員何博文、張志豪今分別於高雄、台北兩地，向美國在台協會（AIT）與日本台灣交流協會回贈啤酒及口罩等物資。圖／趙天麟辦公室提供
為感謝美國、日本近期捐贈我國新冠肺炎疫苗，民進黨立委趙天麟、高雄市議員林智鴻、台北市議員阮昭雄及新北市議員何博文、張志豪今分別於高雄、台北兩地，向美國在台協會（AIT）與日本台灣交流協會回贈啤酒及口罩等物資。圖／趙天麟辦公室提供

為感謝美國、日本近期捐贈我國新冠肺炎疫苗，民進黨立委趙天麟、高雄市議員林智鴻、台北市議員阮昭雄及新北市議員何博文、張志豪今分別於高雄、台北兩地，向美國在台協會（AIT）與日本台灣交流協會回贈啤酒及口罩等物資，感謝友邦義舉。

此次捐贈的物資由本土企業「掌門精釀啤酒」及「上好生醫科技」提供，高雄場由趙天麟、林智鴻代表捐給美國在台協會高雄分處及日本台灣交流協會高雄事務所精釀啤酒5箱、口罩1箱，並由美國在台協會高雄分處長禹道瑞及日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次出面受贈；台北場則由阮昭雄、何博文、張志豪及掌門精釀啤酒品牌總監蔡維德代表捐給日台交流協會啤酒10箱及口罩1箱，由該會首席副代表星野光明受贈。

趙天麟指出，在去年國際疫情初始之際，台灣曾援助口罩等防疫物資給美、日等國，如今台灣有急迫需要，美、日也相繼對我國伸出援手，這種民主同盟間的堅實友情令人無比感動，而早從2005年美國遭逢卡崔娜颶風開始，到2009年台灣碰上莫拉克颱風，再到日本2011年發生311大地震等，台、美、日三方始終延續著危難互助的情誼，這樣的國際夥伴對台灣來說彌足珍貴。

阮昭雄表示，當台灣在取得疫苗上面臨困難時，日本政府兩度迅速伸出援手，令人動容，希望透過此次回贈台灣在地啤酒與台日友好口罩，能夠傳達台灣人的謝意，他今日也告訴星野光明，未來台灣會繼續加油，並且全力精進疫苗和醫療物資的生產，期待在不遠的未來也能夠回饋給友邦，與各國保持互助。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為感謝美國、日本近期捐贈我國新冠肺炎疫苗，民進黨立委趙天麟、高雄市議員林智鴻、台北市議員阮昭雄及新北市議員何博文、張志豪今分別於高雄、台北兩地，向美國在台協會（AIT）與日本台灣交流協會回贈啤酒及口罩等物資。圖／趙天麟辦公室提供
為感謝美國、日本近期捐贈我國新冠肺炎疫苗，民進黨立委趙天麟、高雄市議員林智鴻、台北市議員阮昭雄及新北市議員何博文、張志豪今分別於高雄、台北兩地，向美國在台協會（AIT）與日本台灣交流協會回贈啤酒及口罩等物資。圖／趙天麟辦公室提供

日本台灣交流協會 口罩

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