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Delta入侵社區 賴清德：未來一周仍需觀察 請不要鬆懈

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德提醒，未來一周仍需持續觀察Delta變異株是否有擴散的趨勢，請大家不要鬆懈。本報資料照片
副總統賴清德提醒，未來一周仍需持續觀察Delta變異株是否有擴散的趨勢，請大家不要鬆懈。本報資料照片

屏東最近發現Delta病毒進入社區，副總統賴清德今天表示，面對傳染性極高的Delta變異株入境，中央及地方政府嚴陣以待，指揮中心已強化入境管制，同時落實精準疫調及接觸者匡列，全力圍堵病毒擴散。未來一周仍需持續觀察Delta變異株是否有擴散的趨勢，請大家不要鬆懈、減少移動，嚴守防疫規範，讓病毒不再蔓延。

賴清德在臉書上指出，近日，大家也很關心屏東Delta變異株的衝擊。「我說過，不管發生在哪裡，病毒是我們唯一的敵人，團結抗疫是我們唯一的選擇。」

賴清德表示，最近看到很多人自發訂購來自屏東的芒果，也有很多人向致贈我國疫苗的民主夥伴發起感謝的行動。他要謝謝每位善良的台灣人，種種行為，都顯示台灣是個懂得感恩的社會，更是懂得團結的社會。

賴清德也表示，明天和美方的TIFA會談將展開，疫苗也會陸續抵台。在防疫的十字街口，每個人都為控制疫情，奉獻了自己的心力。「我們也會強化各項防疫措施、持續圍堵疫情，再次打贏這場戰役。」

賴清德 屏東 Delta變異株

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