快訊

燃料池滿了！核二廠一號機「提前除役」 估明日停機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特權疫苗亂象頻傳 邱臣遠：應成立專業委員會審核順序

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨團立委邱臣遠。報系資料照
民眾黨團立委邱臣遠。報系資料照

特權疫苗施打亂象頻傳，民眾黨立委邱臣遠表示，英國及美國的疫苗施打順序皆有獨立的專業委員會，向衛生部提出建議，提高決策的透明度與參與的多元性，中央流行疫情指揮中心也應研議成立公開、透明的專業委員會，終止特權疫苗，重拾國人對政府的信心。

邱臣遠以被爆出提報非現職員工與高階主管家屬施打疫苗的「飛特立航空」為例，疫苗造冊施打流程是業者造冊提報優先順序給民航局（主管機關），再由主管機關或指揮中心將名單上傳至「預防接種系統」，透過與健保卡嫁接，勾稽是否有跨類重複造冊或接種的狀況，但這過程中卻充滿玄機。

邱臣遠表示，民航局作為主管機關，對於造冊單位提報的名單不是採取事先審查，而是接獲爆料後才做調查，毫無疫苗造冊審核機制，「為特權創造機會」，根據目前系統勾稽的侷限性，主管機關對於提報名單等於是採取完全信任制，毫無抽驗複核的防弊機制，也讓特權「頭過身就過」。

邱臣遠表示，英國的疫苗施打順序是由「預防接種委員會（JCVI）」向內政大臣及衛生部長提出建議，美國的疫苗施打順序則是由「預防接種諮詢會（ACIP）」負責向疾管署及衛生部長提建議，兩者皆為獨立的專業委員會，有共同的機制，提高決策的透明度與參與的多元性。

邱臣遠說，國內頻傳特權疫苗施打的亂象，主因還是因為疫苗不足，「安全」與「信任」是疫苗接種決策的兩大核心，「疫苗接種的排序」、「誰審核這個排序」、「事後勾稽與防弊機制」是三大基礎，指揮中心應研議成立獨立、透明的專業委員會，終止特權疫苗。

疫苗 民航局

延伸閱讀

影／蘇貞昌視察枋山防疫 指示王必勝疫苗應「聽」縣長的

保存溫度過低呈膠狀 泰國官方收回百瓶科興疫苗

港調查：科興首劑疫苗抗體水準低於復必泰

台積電、鴻海採購疫苗進入新進度 將展開採購談判

相關新聞

民間捐贈需原廠證明 藍委揭目前施打疫苗卻全是「代工生產」

國民黨立委洪孟楷今在臉書上公開一份目前我國取得疫苗的產地來源報告，顯示目前施打的疫苗「沒有一支是原產國原廠製造」，他痛批明明這些疫苗都非出自原廠，卻耍官威要求捐贈需原廠，質疑疫苗生產認定有雙重標準。

韓國瑜來送貨！ 對蔡政府喊話：以蒼生為念

繼送筆電、水果、電鍋到育幼院後，前高雄市長韓國瑜今天又送蔬菜到育幼院，他說，世上本就苦人多，在艱困的世道，苦人不僅更多、...

Delta入侵社區 賴清德：未來一周仍需觀察 請不要鬆懈

屏東最近發現Delta病毒進入社區，副總統賴清德今天表示，面對傳染性極高的Delta變異株入境，中央及地方政府嚴陣以待，...

特權疫苗亂象頻傳 邱臣遠：應成立專業委員會審核順序

特權疫苗施打亂象頻傳，民眾黨立委邱臣遠表示，英國及美國的疫苗施打順序皆有獨立的專業委員會，向衛生部提出建議，提高決策的透...

【今日精摘】Delta病毒確診者疑在醫院感染／勞動部祭出一萬元生活補貼

•國內今新增54例新冠確定病例，均為本土個案，8例死亡案例。指揮中心指揮官陳時中表示，這段時間疫情處在相對低點，但也不排除是採檢量比較低有關，但確定整體發病病例往下走，目前解隔離75.1%。

影／各界熱心挺枋山芒果 蘇貞昌：疫情不會從水果傳染

屏東縣枋山鄉爆發Delta變種病毒株，產地芒果出現退訂潮後，各界熱心發起挺枋山芒果，枋山地區農會芒果訂單更單日湧入五千筆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。