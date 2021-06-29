特權疫苗亂象頻傳 邱臣遠：應成立專業委員會審核順序

特權疫苗施打亂象頻傳，民眾黨立委邱臣遠表示，英國及美國的疫苗施打順序皆有獨立的專業委員會，向衛生部提出建議，提高決策的透明度與參與的多元性，中央流行疫情指揮中心也應研議成立公開、透明的專業委員會，終止特權疫苗，重拾國人對政府的信心。

邱臣遠以被爆出提報非現職員工與高階主管家屬施打疫苗的「飛特立航空」為例，疫苗造冊施打流程是業者造冊提報優先順序給民航局（主管機關），再由主管機關或指揮中心將名單上傳至「預防接種系統」，透過與健保卡嫁接，勾稽是否有跨類重複造冊或接種的狀況，但這過程中卻充滿玄機。

邱臣遠表示，民航局作為主管機關，對於造冊單位提報的名單不是採取事先審查，而是接獲爆料後才做調查，毫無疫苗造冊審核機制，「為特權創造機會」，根據目前系統勾稽的侷限性，主管機關對於提報名單等於是採取完全信任制，毫無抽驗複核的防弊機制，也讓特權「頭過身就過」。

邱臣遠表示，英國的疫苗施打順序是由「預防接種委員會（JCVI）」向內政大臣及衛生部長提出建議，美國的疫苗施打順序則是由「預防接種諮詢會（ACIP）」負責向疾管署及衛生部長提建議，兩者皆為獨立的專業委員會，有共同的機制，提高決策的透明度與參與的多元性。

邱臣遠說，國內頻傳特權疫苗施打的亂象，主因還是因為疫苗不足，「安全」與「信任」是疫苗接種決策的兩大核心，「疫苗接種的排序」、「誰審核這個排序」、「事後勾稽與防弊機制」是三大基礎，指揮中心應研議成立獨立、透明的專業委員會，終止特權疫苗。