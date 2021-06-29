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燃料池滿了！核二廠一號機「提前除役」 估明日停機

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民間捐贈需原廠證明 藍委揭目前施打疫苗卻全是「代工生產」

聯合新聞網 / 綜合報導
國內疫苗嚴重不足，外購疫苗到貨量低，其餘多數靠的是美國、日本捐贈。圖為美國捐贈250萬劑莫德納疫苗抵台。圖／聯合報系資料照片
國內疫苗嚴重不足，外購疫苗到貨量低，其餘多數靠的是美國、日本捐贈。圖為美國捐贈250萬劑莫德納疫苗抵台。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委洪孟楷今在臉書上公開一份目前我國取得疫苗的產地來源報告，顯示目前施打的疫苗「沒有一支是原產國原廠製造」，他痛批明明這些疫苗都非出自原廠，卻耍官威要求捐贈需原廠，質疑疫苗生產認定有雙重標準。

根據洪孟楷提供的資料指出，目前我國採購、COVAX到貨的AZ疫苗皆由韓國生產，第二批COVAX到貨的AZ疫苗是義大利製造，採購來的莫德納疫苗產地則是西班牙，日本供台的AZ疫苗則由日本生產；由此看來，這些疫苗皆非「原廠生產」。

洪孟楷質疑，全民期盼的郭台銘等民間捐贈疫苗一直被衛福部要求以「原廠證明」才能進口，但原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？向衛福部要資料確認，現在台灣施打疫苗，無論是別國捐贈或我國購買，所有的疫苗沒有一支是原產國原產製造，全都是別國代工廠生產，衛福部又要如何自圓其說？

他認為現在是地球村時代，這樣的做法十分常見，也可確保運輸等更加便利，但他不解的是，「為何民間捐贈時卻百般刁難，動不動就把『原廠』掛在嘴邊，自己做不到卻硬要捐贈必須配合，這合理嗎？」

他說，如果衛福部當初沒有耍這個官威，捐贈的疫苗提早進來台灣，「能不能早日解封？能不能挽回已經逝去的生命？防疫是跟時間賽跑，而資料會說話，這些資料就是打臉過去衛福部的要求和行為」。

最後，他也狠批，「只為了刁難特定人士的捐贈，把全國百姓的生命當成籌碼，這是防疫專業？還是政治優先！官字2個口也解釋不清」，期望政府加速進口任何認證工廠生產的合格疫苗，讓全體國人早日施打。

新冠疫苗 衛福部 洪孟楷 AZ疫苗

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