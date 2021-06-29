【重磅快評】陳建仁懸崖勒馬圖應該一併送給蔡英文

Delta變種病毒群聚案受國人關注，前副總統陳建仁今在臉書以「疫苗接種與病毒變異的時間競賽」為題貼文，說明疫苗接種與病毒變異的關係，呼籲台灣應儘速取得大量疫苗，讓大多數人都能及時接種，再次為國產疫苗搶市鋪路；陳建仁發文時間敏感，巧合的是，民眾黨上午也在臉書PO出2017年陳建仁手繪的「懸崖勒馬」圖奉還陳，請陳懸崖勒馬，剛好點出陳在國產疫苗扮演的尷尬角色。

高端疫苗六月十日公布第二期期中分析結果，六月十五日送件，向衛福部食藥署申請EUA許可，希望可以如期在七月底開打；不過，食藥署昨天指高端缺少相關技術性資料，需實驗室重做數據，恐要等到七月底才能審查「緊急使用授權」。換句話說，總統蔡英文先前說「七月底供應第一波國產疫苗」，確定無法上路。

眼見蔡英文的承諾即將跳票，陳建仁今天上午在臉書發聲，指變異株挾超高傳染力肆虐全球，各國當務之急都是以最快速度取得最大量疫苗，「求人不如求己」，各國都積極推動疫苗的自主研發量產，並在第二期臨床試驗確認有效性和安全性後，考慮緊急時效性，都在第三期臨床試驗進行中就給予緊急使用授權，以盡快提升疫苗涵蓋率。

在諸多的質疑聲中，陳建仁直白的說法不只是暗示，甚至已到明示的程度，公然為國產疫苗鋪好捷徑，以陳建仁的位階及獲得蔡總統信任的程度，食藥署恐怕很難置之不理？

只是，陳建仁從不隱藏他對國產疫苗的支持，甚至自告奮勇充當本土疫苗人體實驗者，但疫苗人體實驗採取雙盲設計，陳卻公開宣稱他注射後「沒有不適反應」，公信力已有減損；接著他再為國產疫苗免疫橋接背書，日前也遭美國食藥局打臉，指「免疫橋接的科學地位未定」。在食藥署要求高端補提實驗室數據之際，陳又出來喊話，陳的呼籲還有剩多少公信力，不言可喻。

不過，民眾黨今天對陳建仁的喊話頗有值得關注之處，民眾黨以4年前陳建仁手繪「懸崖勒馬」圖奉還陳，看來是噱頭，但民眾黨也點出了關鏈，指國產疫苗即將進行EUA審查前夕，傳出支持「免疫橋接」的學者大舉進駐專家會議，其中3人是來自與陳建仁關係密切的國衛院系統，還有名列高端疫苗相關論文通訊作者的中研院研究員，如果傳言為真，陳建仁的呼籲就不是說說而已，而是有計畫地推進。

台灣上半場防疫表現出色，蔡政府原有餘裕時間透過不同管道外購疫苗，並給國產疫苗足夠的時間研發並依循國外機制走到三期試驗期中分析，即便研發不易，也有美日捐贈的疫苗持續追加挹注，如今，「超前部署」聽來諷刺，預算早早編好，如今外購疫苗實際到貨卻不到5%，為了補進度，一路抄捷徑護航國產疫苗，拿全民健康作賭注，真是「有政府、不安心」。

如果蔡政府執意用免疫橋接讓國產疫苗強渡關山，把台灣人民當成兩家廠商的三期人體試驗對象，那陳建仁手繪懸崖勒馬圖，不僅要奉還陳建仁，也應該送給蔡總統。