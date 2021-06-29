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Delta病毒侵襲屏東 蘇貞昌：疫情獲控制、不掉以輕心

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
具高度傳染力Delta變異株入侵屏東縣，行政院長蘇貞昌（左二）今到屏東縣先到枋山鄉視察民眾疫苗施打情況，會前接受媒體聯訪。圖／行政院提供
具高度傳染力Delta變異株入侵屏東縣，行政院長蘇貞昌（左二）今到屏東縣先到枋山鄉視察民眾疫苗施打情況，會前接受媒體聯訪。圖／行政院提供

具高度傳染力Delta變異株入侵屏東縣，行政院長蘇貞昌今到屏東縣枋山鄉、枋寮鄉，對於屏東疫情是否擴散，中央是否派人到前進指揮所？蘇貞昌說，Delta病毒來勢洶洶已有前例，枋山發現此案例，第一時間他在行政院開專案會議，並與縣長潘孟安電話聯絡，張上淳也與屏東縣府視訊，潘帶領縣府團隊防疫積極有效，一點都不敢掉以輕心。

蘇揆先到枋山鄉老人活動中心視察楓港、善餘兩村疫苗施打站，接著到枋山地區農會加祿辦事處芒果集貨包裝場，再到枋寮醫院視察防疫。在枋山老人活動中心前接受媒體採訪，他表示，到今天，四天來篩檢四千多人都是陰性。

蘇說，屏東縣府在注射、疫調等，地方與中央配合得非常好，隔壁高雄市長陳其邁願意就有關集中檢疫幫忙，只要大家一起合作，很快枋山Delta病毒疫情獲相當好的控制，但一點都不敢掉以輕心。他也指派王必勝執行長下來了解關心。

蘇貞昌呼籲國人同胞，在變種病毒肆虐下隨時都有各種狀況，一定要做好指揮中心的指引，大家一起從本身做起，才能保護自己，保護家人，讓疫情獲得做好控制，早日恢復正常生活。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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