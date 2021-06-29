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枋山芒果退訂兩天內解決 蔡總統替家鄉致謝

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

屏東最近發現Delta病毒進入社區，蔡英文總統今天下午透過直播發表談話表示，從近日的確診人數看來，疫情有下降的趨勢，不過因為傳染力強、致死率高的Delta變異株侵入屏東枋山，因此拜託大家仍然要提高警覺，不可以大意；政府已經加強邊境管理，也會跟各縣市政府持續合作。

蔡總統說，昨天苗栗前進指揮所已經完成任務、宣布解編，屏東、雙北市也正密切合作，希望能透過篩檢、疫調、匡列、隔離和疫苗施打，多管齊下，讓確診人數持續下降。她拜託大家也務必要配合指揮中心的指引，一起努力讓台灣早日走出疫情陰霾。

蔡總統也說，有些心裡話，想跟大家分享：前幾天枋山因為疫情，影響了芒果的銷售，不過，因為農委會協助產銷、民眾的熱心購買，短短兩天就解決了芒果退訂的問題，「在這裡，我要為我的家鄉，向熱心伸出援手的好朋友們，致上最深的感謝。」

蔡總統說，在疫情當中，看到很多朋友，為前線醫護送便當、籌集各種物資給需要的人，在網路上幫助小店家宣傳外賣資訊，用自己的力量，來支援前線；這些努力，都是台灣社會當中，善良敦厚、溫暖動人的一面。她謝謝這段期間每一位付出的台灣人，「因為有你們，台灣才能在每一次挑戰當中，展現韌性、度過困難。謝謝大家。」

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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