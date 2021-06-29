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【重磅快評】吃爆枋山芒果卻出征添好運 同黨才有一命

聯合報 / 主筆室
台北市長柯文哲近日外帶港點，沒想到該店家卻遭綠粉大舉出征。圖╱摘自添好運臉書
台北市長柯文哲近日外帶港點，沒想到該店家卻遭綠粉大舉出征。圖╱摘自添好運臉書

最近屏東枋山鄉被Delta變種病毒攻入，由於正值枋山芒果盛產期，引發了部分消費者疑慮，不少人在網路發起購買枋山芒果，讓農會訂購電話被打爆了；不過，就在同時間，台北市長柯文哲也為了支持店家，外送了港點「添好運」，沒想到添好運的臉書竟遭網友出征。疫情下的台灣，每個人都是受害者，真不懂吃爆枋山芒果，卻出征添好運，是哪門子的同島一命。

總統故鄉成了Delta病毒破口，對民進黨是難以承受之重，加上又是綠營執政縣市，因此舉黨立刻投入大量資源，屏東縣長潘孟安向指揮中心求援希望讓村民能全數打疫苗，疫苗便迅速到位。但不久前，北農發生群聚事件時，面對柯文哲相同的請求，陳時中卻冷回疫苗是預防不是治療藥物，民進黨前不分區立委、婦產科醫師出身的林靜儀更酸柯文哲是把疫苗當成事後避孕藥。這些綠營人物可說前後兩張臉。

而在傳出枋山芒果遭到退貨後，網友發起買爆枋山芒果抗汙名化的運動，綠營政治人物也紛紛跟進蹭熱度，農委會主委陳吉仲今天上午就直播促銷枋山芒果，出身屏東的行政院長蘇貞昌昨天說沒聽過水果會傳播病毒，今天更是直接南下屏東枋山，其中一站也要去視察芒果集散包裝場。

其實在本土疫情爆發後，不少商家都出現類似遭遇，之前彰化葡萄盤商夫婦因為北上萬華賣葡萄不幸染疫，也導致頗負盛名的彰化葡萄遭到大量退單，無辜的葡萄農只是暗自垂淚。當時可沒見陳吉仲直播力挺農民，蘇揆更沒吭聲，遑論親自到現場視察，冷熱真是天差地別。

疫情之下，各行各業都受到衝擊，尤其無法內用的餐飲業更成了海嘯第一排。之前蔡總統在臉書呼籲大家要多多外帶救商家，最近柯文哲也外帶添好運的餐點，用行動支持店家。添好運事後也在臉書分享柯文哲與餐點的同框照表達感謝，沒想到竟遭綠粉出征「先退讚了，從此不吃添好運，看到這個人就倒胃口」、「市長先做好疫調好嗎」，讓店家感到意外。幸好，此舉引發更多網友反感轉而支持添好運，業績還成長了一成。

無獨有偶，過去陳時中曾站台的台南知名店家鴻品牛肉湯，因為不堪疫情影響，忍痛關閉了一家分店，並且直言政府無能，此舉竟也遭到綠粉出征，紛紛到Google評價大量刷一星負評，也引發另一群網友搶救，才讓評分回復正常。

疫情肆虐，每個國民都是受害者，但是從蔡政府的選擇性力挺，綠粉或是1450動輒出征批評政府防疫無力或是非綠政治人物支持的店家，這才讓人發現，原來只有同黨才跟你一命。

芒果 疫情 柯文哲

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