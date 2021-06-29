中油高雄外海油管破裂汙染大片海域 時力批清理太慢

中油大林煉油廠外海浮筒22日因輸油管破裂導致原油外洩，影響範圍擴及屏東恆春半島外海，廣達290平方公里海域。時代力量立委陳椒華今舉行記者會批評，主管機關、中油的應變及清理油汙速度太慢，應盡速回復原狀，並針對受衝擊的漁業、觀光、生態，進行相關補償及究責。

陳椒華指出，中油日前承諾23日就可清理完畢，但目前不但還有海上浮油，甚至還擴散到恆春半島外海，中油已不是第一次出現漏油汙染海洋的情形，主管機關是否有善盡督導之責？另也應到現場確認汙染造成的傷害，以進行後續賠償及究責。

屏東縣環境保護聯盟理事張怡說，許多屏東的漁民反映，這幾天海面跟珊瑚礁都有油，味道非常重，她呼籲中油，墾丁國家公園珊瑚礁附近就是潮間帶，清理方式必須符合環保需求，應加入環保人士意見，除了回復原狀外，也應評估對於漁業及觀光業造成的損害，給予後續賠償。

海委會海保署副署長宋欣真表示，將持續要求中油派員巡查，並投入足夠人力，要在本周內清理完畢，另因中油昨日在汙染較嚴重區塊的加派人力未達到要求，將於今天開罰。